Франция, Германия и Великобритания призвали Иран выполнить три требования, чтобы отсрочить восстановление санкций ООН против страны и дать возможность провести переговоры по соглашению относительно ядерной программы Тегерана.

Предлагается отложить восстановление санкций на срок до шести месяцев, если Иран восстановит доступ для ядерных инспекторов ООН, устранит опасения по поводу запасов обогащенного урана и вступит в переговоры с Соединенными Штатами.

С такими предложениями выступили в совместном заявлении постоянные представители трех стран при ООН на закрытом заседании Совета Безопасности. В ответ постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что это предложение "полно нереалистичных предварительных условий".

"Они выдвигают условия, которые должны стать результатом переговоров, а не отправной точкой, и они знают, что эти требования не могут быть выполнены", – передает его слова агентство Reuters.