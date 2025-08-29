Франция, Германия и Великобритания призвали Иран выполнить три требования, чтобы отсрочить восстановление санкций ООН против страны и дать возможность провести переговоры по соглашению относительно ядерной программы Тегерана.
Предлагается отложить восстановление санкций на срок до шести месяцев, если Иран восстановит доступ для ядерных инспекторов ООН, устранит опасения по поводу запасов обогащенного урана и вступит в переговоры с Соединенными Штатами.
С такими предложениями выступили в совместном заявлении постоянные представители трех стран при ООН на закрытом заседании Совета Безопасности. В ответ постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что это предложение "полно нереалистичных предварительных условий".
"Они выдвигают условия, которые должны стать результатом переговоров, а не отправной точкой, и они знают, что эти требования не могут быть выполнены", – передает его слова агентство Reuters.
- В четверг Франция, Германия и Великобритания активировали механизм быстрого реагирования Snapback, предусмотренный соглашением 2015 года по иранской ядерной программе. Механизм позволяет в течение 30 дней восстановить против Тегерана все санкции Совета Безопасности ООН, снятые после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий. Речь идет об ограничениях в отношении финансового, банковского, энергетического и оборонного секторов Ирана.
- Иран заявил, что в случае восстановления санкций страна прекратит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. Кроме того, Тегеран настаивает, что юридических оснований для запуска механизма Snapback нет.