"Евровидение-2024" пройдёт в шведском городе Мальмё

Песенный конкурс "Евровидение" в 2024 году пройдёт в шведском городе Мальмё. Об этом сообщил организатор фестиваля - Европейский вещательный союз. По традиции, страна-победительница конкурса становится его хозяйкой в следующем году. На "Евровидении-2023" в Ливерпуле победила шведская певица Лорин.

В 2024 году "Евровидение" будет проводиться в 68-й раз. Полуфиналы пройдут седьмого и девятого мая, а гранд-финал на стадионе Malmö Arena состоится 11 мая.

Мальмё уже дважды принимал у себя "Евровидение": в 1992 и в 2013 годах. Причём в прошлый раз эта честь выпала ему тоже после победы Лорин на "Евровидении-2012". Лорин стала первой певицей, дважды победившей на "Евровидении". Всего же Швеция побеждала на конкурсе уже семь раз.