"Евровидение – 2023" не будут проводить в Украине

"Евровидение – 2023" не состоится в Украине, сообщается в заявлении Европейского вещательного союза (EBU).

Украина победила в песенном конкурсе в этом году и, по правилам, должна принимать у себя гостей мероприятия в следующем году.

"EBU с сожалением принял решение перенести мероприятие в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения конкурса песни "Евровидение" в следующем году", – говорится в заявлении союза.

В EBU объяснили это решение обязанностью организаторов обеспечить безопасность всех участников мероприятия. По оценкам союза, речь идет примерно о 40 тысячах человек.

В заявлении отмечается, что правила предусматривают перенос мероприятия в форс-мажорных обстоятельствах, к которым относится война. С участием украинской стороны EBU определил ряд рисков, которые могут повлиять на планирование мероприятия. Среди них – риск воздушных атак, атак с использованием беспилотников или ракет, которые могут привести к значительным жертвам.

Принимая решение о переносе конкурса, организаторы также приняли во внимание слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что война в Украине "может длиться годами".