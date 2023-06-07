"Просто докапываются". Как штрафуют за "экстремистские материалы"

Федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ появился почти 16 лет назад для борьбы с различными радикальными течениями, но для этой цели оказался практически бесполезным. Зато, как выяснилось, его удобно использовать, когда нужно усмирить, запугать или ограничить в правах тех, кто неугоден властям.

Самый красноречивый пример из списка – видеоролик Алексея Навального "Припомним жуликам и ворам их манифест-2002" про обещания "Единой России". За публикацию этого двухминутного видео, собравшего за 11 лет более 2,8 млн просмотров, наказывают до сих пор – причем чаще, чем за любой другой материал из реестра, подсчитали медиапроект "Четвертый сектор" и расследовательский проект Настоящего Времени и Радио Свобода "Система".

Материал на сайте Настоящего Времени.

Полную версию исследования можно прочитать в издании 7x7.

Житель поселка Октябрьский Пермского края Альберт Халимов работает монтажником, строит трубопроводы по всей России. В 2011 году, когда ему было 23 года, он создал свой ютьюб-канал . Хотел снимать ролики про экстремальные виды спорта, рассказал Альберт авторам исследования, но потом переключился на правозащиту – вдохновили видео других блогеров про права граждан и рычаги давления на власть.

Свой самый популярный ролик – про школу в соседнем поселке Щучье Озеро – блогер снял в августе 2016 года. Халимов рассказал, что вместо капитального ремонта чиновники распорядились установить в аварийном здании деревянные подпорки, чтобы не проваливался второй этаж. История со школой дошла до прямой линии президента РФ Владимира Путина, после чего нашлись деньги на строительство новой школы .

В 2019 году Халимов опубликовал видео с сотрудниками дорожной полиции , которые прятались за поворотом для поимки нарушителей. Халимов написал несколько жалоб на инспекторов: якобы те молча уехали из "засады", хотя по закону "О полиции" обязаны были выслушать его и представиться. По словам блогера, Главное управление МВД по Пермскому краю встало на сторону своих сотрудников.

После того случая, считает Халимов, силовики стали изучать его страницы в соцсетях. В апреле 2021 года активиста пригласили в отдел полиции в Октябрьском, где составили протокол за распространение видеоролика "Припомним жуликам и ворам их манифест-2002" – при том что Халимов разместил его на своей странице во "ВКонтакте" примерно за год до того, как суд признал видео экстремистским.

Суд оштрафовал Халимова на тысячу рублей. С помощью адвокатов правозащитного проекта "Сетевые свободы" Альберт подготовил жалобу. Сейчас она находится в Европейском суде по правам человека.

Халимов по-прежнему снимает ролики о событиях в своем поселке, критикует недостатки в работе чиновников и силовиков. Блогер считает, что события в его родном Октябрьском – "миниатюра бардака, происходящего в стране". "Реальность, которую я показываю, мешает чиновникам делать красивую картинку, поэтому, наверное, у полицейских нашлось время копаться на моей странице во "ВКонтакте" и искать пост девятилетней давности", – рассуждает блогер.

Зачем создавался реестр экстремистских материалов – и как его используют сегодня

Реестр экстремистских материалов появился в июле 2007 года, а вместе с ним –различные поправки в федеральные законы. В частности, в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) была внесена статья 20.29 (производство и распространение экстремистских материалов из реестра), по которой в основном и судят за их распространение.

Правозащитники с самого начала критиковали антиэкстремистский закон. Они считали, что документ слишком широко трактует понятие экстремизма, а значит, может использоваться как инструмент репрессий в отношении партий, общественных и религиозных организаций.

Поначалу создатель реестра – Минюст – фокусировался на националистической тематике. На момент создания в списке было 14 материалов, признанных судами экстремистскими в 2004–2006 годах. Среди них – альбом омской рок-группы Order "Музыка белых", фильм "Вечный жид", снятый в 1940 году в Германии, и прочие "произведения извращенной человеческой мысли", как назвал их тогда замначальника управления по делам некоммерческих организаций Росрегистрации Вадим Милашев.

В первые же годы в список Минюста начали попадать материалы самой широкой тематики, например, русские переводы 14 книг известного турецкого богослова XX века Саида Нурси. "Конечно, Нурси – антисекулярный автор, но он широко признанный мусульманский богослов, его книги не запрещены и в самой Турции, и нет никаких оснований считать, что его последователи в России представляют собой экстремистские сообщества", – писали об этом правозащитники из центра "Сова".

Видеоролик Алексея Навального "Припомним жуликам и ворам их манифест-2002" был признан экстремистским в 2013 году. В нем рассказывается о предвыборных обещаниях "Единой России" в два раза сократить стоимость коммунальных услуг, обеспечить каждую семью собственным жильем, превратить Северный Кавказ в "туристическую и курортную "Мекку" России", а также сделать страну лидером мировой политики и экономики к 2017 году.

Согласно решению суда, ролик Навального содержит негативные оценки "группы лиц", принадлежащих к политической партии "Единая Россия", и "высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям" по отношению к людям из этой партии. О каких именно "враждебных действиях" идет речь, неясно.

Впервые о манифесте "Единой России" в 2003 году сообщила "Независимая газета". В том же году член Генсовета "Единой России" Олег Морозов заявил, что партия якобы выясняет авторство манифеста, и назвал его содержание "бредом сивой кобылы". Сомнения в подлинности текста высказывались даже спустя почти 20 лет.

Как материалы признают экстремистскими

Это происходит на основании решений суда. Для решения достаточно экспертизы, которая делается по запросу правоохранительных органов. Иски могут подавать прокуроры субъектов РФ по согласованию с Генпрокуратурой.

До 2016 года иски могли подавать любые прокуроры. Изменение связано с тем, что "градус энтузиазма" по поводу реестра стал снижаться, считает директор центра "Сова" Александр Верховский. Во власти, считает он, "согласились с мыслью, что это в общем-то пустое дело", но радикально изменить ничего не могли, "потому что это закон".

Рост числа материалов в реестре в том числе способствовал росту числа дел по ст. 20.29 КоАП, отмечали правозащитники из "Совы" в докладе от 2020 года. Чем больше пунктов в реестре, тем выше вероятность опубликовать у себя на странице что-то запрещенное.

С 2011 по 2022 год в суды поступило 15 493 дел за распространение экстремистских материалов (20.29 КоАП). Пик пришелся на 2018 год, когда суды рассмотрели 2 270 административных дел. Для сравнения, в начале 2010-х их было лишь несколько десятков в год.

Сергей Римский, юрист и бывший полицейский из Иванова (он уволился в знак протеста против преследования Алексея Навального и разгона митингов), рассказал в интервью "Четвертому сектору", что составление протоколов за распространение экстремистских материалов отражает общие тенденции в работе полиции: нет задачи составить столько-то протоколов по конкретной статье, важнее динамика – сравнение с аналогичным периодом прошлого года. Если какой-то региональный начальник центра Э "разогнал статистику" в определенный год, то дальше он будет стараться ее не снижать.

"Стараются держаться на том же уровне и не перевыполнять, – объясняет Римский. – Иначе, если в одном году составишь много протоколов в какой-то сфере, то в следующем году придется держать примерно такую же планку. Составили, допустим, 30 протоколов по 20.29, и этот показатель, плюс-минус, будут сохранять из года в год". Еще, отмечает юрист, "есть такая вещь, как наработки": "Где-то в регионах хорошо "наработали" схему ведения дел по определенным статьям – знают, какие доказательства хорошо проходят в судах, подстраиваются под судебную практику".

Многое, говорит Сергей Римский, зависит от судов: где-то они подходят более тщательно, где-то менее. Александр Верховский соглашается – человеческий фактор имеет значение: "Начальники центров "Э" и соответствующих антитеррористических подразделений ФСБ очень разные: одни склонны плодить немыслимые дела, другие нет".

Суды нередко проходят очень быстро – это отмечают все собеседники авторов расследования, которых судили за распространение экстремистских материалов. Так, в декабре 2020 года Кузьминский районный суд Москвы вынес сразу 29 решений о штрафах по статье 20.29 в отношении Александра Пещенко. По информации на сайте суда , все протоколы суд рассмотрел в одно и то же время.

Также суды в большинстве случаев игнорируют умысел подсудимого. В массиве судебных актов мы нашли как минимум 2116 актов, где подсудимые говорят о том, что не имели умысла массово распространять экстремистские материалы или просто не знали о том, что материал является экстремистским. Однако, судя по статистике, обычно суды эти доводы не учитывают.

То же самое относится и к тем делам, когда материалы были опубликованы до того, как их признали экстремистскими. Так, в июне 2020 года на 1000 рублей (16 долларов США) оштрафовали жителя Белгородской области Врама Бадаляна – за распространение все того же видео о манифесте "Единой России". В суде он сказал, что опубликовал ролик еще в 2011 году, до внесения в реестр. В ответ на эти аргументы, писало "ОВД-инфо", суд возразил, что Бадалян "как пользователь учетной записи, должен был при достаточной степени осмотрительности и добросовестности пользования удалить эту запись после ее внесения в Федеральный список экстремистских материалов".

Не спасает от штрафа даже то, что материал не признан экстремистским. В 2020 году Ленинский районный суд Смоленска оштрафовал программиста Сергея Купреенкова за песню "Трезв, горд и опасен" группы You Must Murder. В реестре ее нет, но отменить штраф не удалось даже в апелляционном суде.

По статье 20.29 КоАП суды почти всегда выносят решения о наказании. Как следует из судебной статистики на сайте Верховного суда, за десять лет – с 2011 по 2022 год – было прекращено лишь 3,38 процента таких дел.

Как наказывают за распространение материалов из реестра

Дела за распространение экстремистских материалов обычно заводят по административной статье 20.29 КоАП, но могут применить и уголовную статью. "Грубо говоря, если вы перепостили мемасик, который уже считается экстремистским материалом, будет штраф. А если вы такой материал изготовили или перепостили что-то, что экстремистским материалом еще не считалось, то это уголовная ответственность", – объясняла эксперт "Тинькофф-журнала" Екатерина Мирошкина.

Логики в том, какая именно статья когда применяется, в действительности нет. Так, в 2014 году заключенный в Челябинской области был оштрафован по административной статье за то, что хранил и распространял среди других заключенных антисемитскую книгу Владимира Истархова "Удар русских богов". В том же году в Хакасии судили местного жителя, который выложил эту книгу в группе во "ВКонтакте", но дело возбудили уже по уголовной статье.

По нашим подсчетам, наиболее частое наказание – штраф: 1–3 тысячи рублей для физических лиц, 2–5 тысяч – для должностных. Небольшие размеры штрафов компенсируются количеством санкций: с 2011 по 2022 годы суды вынесли решения о 12 898 штрафах по статье 20.29 КоАП.

При этом юридические лица вынуждены выплачивать в пользу государства куда более серьезные суммы. Например, Фонду Wikimedia Foundation (владеющему "Википедией") был назначен штраф в размере 800 000 рублей ($14,8 тысяч) за отказ удалить статью о песне про "мента" группы "Психея". Статья посвящена запрету этой песни и описывает ее как экстремистскую. Организации Свидетелей Иеговы в городе Орел был назначен штраф в размере 500 000 рублей ($9 тысяч) за распространение брошюр, включая "В чем смысл жизни? Как же его найти?", "Была ли жизнь создана?" и "Свидетели Иеговы – кто они? Во что они верят?". Компании ООО "Продвижение" был назначен штраф в размере 300 000 рублей ($5,5 тысяч) за книгу Саида Бин Али Бин Уахф Аль-кахтани под названием "Крепость мусульманина".

Всего же с 2011 по 2021 год статья 20.29 КоАП пополнила бюджет России на 24,3 млн рублей ($450 тысяч).

Не только Навальный – за какие еще материалы штрафуют россиян

Сейчас в реестре Минюста есть листовки и брошюры, книги и номера периодических изданий, фильмы и видеоролики, произведения изобразительного искусства и песни.

Житель Пензы Антон Струнин разместил песню группы "Психея" в своем плейлисте во "ВКонтакте" в 2010 году, когда работал диспетчером. Спустя пять лет ему позвонили из центра "Э" и попросили приехать, рассказывает Антон. К тому моменту Струнин стал одним из главных оппозиционеров города. Он организовывал митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, создал группу его сторонников во "ВКонтакте" и расклеивал на улицах антипутинские листовки.

Струнин думал, что вызов в центр "Э" связан с какими-нибудь политическими заявлениями, которые он публиковал на своей странице. И очень удивился, когда полицейский начал задавать вопросы про песню "Психеи" про "мента" (одно из названий песни – "Сколько же стоит твоя свобода").

Антон смеется, когда вспоминает, как на него составляли протокол. С улицы привели понятых, собрали всех в одном кабинете и заставили слушать запрещенную песню, включив динамики на полную громкость. "Из-за того, что песня в стиле панк, там хрен что разберешь, поэтому понятые долго вникали в суть происходящего", – рассказывает Антон. По его воспоминаниям, один из них в итоге спросил: "А чё мы слушаем?" Антон ответил, все засмеялись. Потом кто-то поинтересовался: "А где там вообще поется, что надо убить мента?"

Активист утверждает: судя по реакции, полицейские не понимали, что в песне экстремистского, но говорили нечто вроде: "Нарушение есть нарушение, я его увидел, и мне теперь обязательно нужно составить протокол". К происходящему, вспоминает Антон, они отнеслись с юмором, в духе "вот такая смешная вышла ситуация". Сам активист считает, что сотрудникам центра "Э" нужно было просто "подтянуть статистику".

На заседание суда активист не поехал, штраф в тысячу рублей счел "обычной ерундой", платить не стал из принципа, запрещенную песню из плейлиста не удалил. Правда, потом все же скрыл весь список композиций из общего доступа – после того, как его повторно оштрафовали и пригрозили арестом. "Песня до сих пор у меня в плейлисте, я ее иногда слушаю", – признается Струнин.

Он говорит, что на его странице "до фига всего, за что можно было бы оштрафовать", но в России это "не так работает": "Тут не следят за выполнением закона. Тут просто докапываются, если нужно".