Правозащитника из Коми приговорили к шести годам колонии

Суд в Воркуте приговорил к шести годам колонии правозащитника из Сыктывкара Андрея Ивашева. Его признали виновным в призывах к терроризму из-за поста о расстреле главы Коми во "ВКонтакте".

Ивашева также преследуют по двум другим уголовным делам, возбужденным из-за комментариев, которые активист оставил в соцсети в 2020 году. Помимо публикаций с фразой о расстреле Владимира Уйбы, поводом для преследования Ивашева также стали записи о местной судье и президенте России Владимире Путине.

Ивашев свою вину не признает. Он считает, что уголовное преследование связано с его правозащитной деятельностью. До заключения под стражу, а позже домашнего ареста, Ивашев регулярно участвовал в протестах и митингах, представлял в суде интересы местных активистов, вел блоги на ютубе и в других соцсетях.

Полиция задержала Ивашева в декабре 2021 года. В его доме прошел обыск, у правозащитника изъяли всю технику. Спустя несколько дней его внесли в реестр экстремистов, напоминает Север.Реалии.

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