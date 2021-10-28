Facebook меняет название на Meta. Соцсеть решение не затронет

Компания Facebook объявила о решении сменить своё название на Meta – в рамках ребрендинга.

Как заявил в четверг основатель и глава Facebook Марк Цукерберг, новое название лучше отражает то, что делает компания, расширяющая охват деятельности от соцмедиа до таких направлений, как виртуальная реальность.

Изменение не затронет наименование отдельных платформ – социальных сетей Facebook, Instagram и Whatsapp. Meta будет относится лишь к головной компании, владеющей этими ресурсами.

"Би-би-си" отмечает, что решения по ребрендингу последовали за серией негативных публикаций о Facebook, основанных на утечке документов, которые предала огласке одна из бывших сотрудниц. Фрэнсис Хауген обвинила руководство компании в том, что оно ставит прибыль выше соображений безопасности.

В 2015 году о переименовании объявлял Google, решивший назвать материнскую структуру Alphabet. Но название не прижилось, добавляет в своей публикации "Би-би-си".