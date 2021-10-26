Цукерберг: расследование о проблемах Facebook – клевета

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг прокомментировал расследование американских СМИ о работе компании. Он сказал, что это "скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить искаженную картину".

Накануне американские СМИ опубликовали ряд материал под общим названием "Досье Facebook", основанных на интервью бывшей сотрудницы Фрэнсис Хаген и слитых её внутренних документах.

Вот что стало известно из полученных данных:

Соцсеть удаляет лишь 5% высказываний, разжигающих ненависть. В 2020 году Марк Цукерберг заявил в Конгрессе, что удаляется 94% подобной информации.

В 2020 году Марк Цукерберг лично принял решение цензуировать публикации местной оппозиции Вьетнама. Этого требовала правящая Коммунистическая партия. Вьетнам – один из самых прибыльных азиатских рынков компании, работа Facebook здесь приносит 1 млрд долларов в год. В США Цукерберг активно проявляет себя как поборник свободы слова.

Перед президентскими выборами в США в ноябре 2020 года Facebook усилил борьбу с дезинформацией. Сразу после инструменты были отключены, хотя в соцсети продолжали распространяться слухи о фальсификациях на выборах и посты с подстрекательством к насилию.

В Facebook есть VIP-пользователи, на которых не распространяются обычные правила модерации контента. Более того, некоторые руководители соцсети могут единолично решать, нарушил ли тот или иной пользователь (например, политик или знаменитость) правила Facebook.

Бывшая сотрудница Фрэнсис Хаген считает, что, управляя компанией, Цукерберг больше думает о прибыли, а не о людях. В итоге под угрозой оказывается безопасность пользователей.

На что основатель Facebook заявил: «Когда мы принимаем решения, нам нужно балансировать между понятиями социальной справедливости, такими как свобода слова и снижение вредоносного контента или между внедрением шифрования для конфиденциальности и оказанием помощи органам правопорядка . Речь в первую очередь идет не о нашем бизнесе, а о соблюдении баланса".