Корпорация Facebook сообщила об удалении сотен учётных записей, связанных с кампанией дезинформации против западных вакцин от коронавирусной инфекции нового типа. Она была запущена из России, зарегистрированным в Великобритании агентством с российскими владельцами.

Целевой аудиторией кампании были пользователи из Индии, Южной Америки и, в меньшей степени, США. В ходе первого этапа, в ноябре и декабре 2020 года, аккаунты распространяли мемы и комментарии о том, что вакцина британо-шведской AstraZeneca, использующая аденовирус шимпанзе, превращает людей в обезьян. Аналогичный нарратив использовали в 2020 году российские госканалы.

В мае 2021 года сеть связанных друг с другом пользователей распространяли сомнения в безопасности вакцины американской корпорации Pfizer. В обоих случаях тексты и петиции с ложными утверждениями сначала создавались на популярных сайтах вроде Reddit или Change.org, а затем “отмывались” через социальные сети, на конечном этапе их должны были распространять популярные блогеры.

Кампания по дезинформации о вакцинах была организована зарегистрированным в Британии рекламным агентством Fazze. В мае Радио Свобода в своём расследовании определило, что с агентством может быть связана бывшая сотрудница политического департамента партии "Единая Россия".

В мае 2019 года она участвовала в выборах в Мосгордуму в качестве самовыдвиженца из одного из центральный районов Москвы, но не сумела собрать подписи за свою кандидатуру. Большая часть записей в соцсетях про вакцины, которые распространяла Fazze, не получило ни одного лайка.