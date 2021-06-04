Facebook продлил блокировку аккаунта Трампа до 2023 года 

Facebook продлил блокировку аккаунта экс-президента США Дональда Трампа еще на два года, сообщает CNBC. Соответствующее решение принял независимый надзорный совет компании.

Этот же орган в прошлом месяце поддержал приостановку аккаунта бывшего главы Белого дома. Такая мера последовала в ответ на заявление Трампа, которое было расценено как "похвала" в адрес бунтовщиков, штурмовавших Капитолий 6 мая.

В официальном заявлении администрации соцсети сказано, что к профилю экс-президента применен "новый протокол" блокировки, разработанный специально для подобных исключительных случаев.

"Учитывая серьезность обстоятельств, которые привели к приостановке аккаунта Трампа, мы считаем, что его действия представляли собой серьезное нарушение наших правил, которые заслуживают самого высокого наказания, предусмотренного в соответствии с новыми протоколами. Мы блокируем его аккаунт сроком на два года, начиная с первоначальной даты приостановки – 7 января текущего года", – написали представители компании.

Таким образом, аккаунт Трампа будет находиться в замороженном состоянии как минимум до 7 января 2023 года.

Ближе к концу 2022 года Facebook созовет экспертов, которые помогут определить, снизился ли риск для общественной безопасности со стороны Трампа или же блокировку следует продлить еще на какое-то время.

"Мы оценим внешние факторы, включая случаи насилия, помехи для мирных собраний и наличие других признаков гражданских беспорядков", – говорится в заявлении.

Месяцем ранее Трамп, заблокированный ведущими социальными сетями сразу после штурма Капитолия его сторонниками, объявил об открытии своего сайта для общения со сторонниками. Среди прочего на его веб-ресурсе распространяются публикации, которые повторяют признанные ложными утверждения Трампа о том, что якобы именно он, а не Байден, выиграл прошлогодние президентские выборы.