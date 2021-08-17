Facebook продолжит блокировать контент с поддержкой "Талибана"

Facebook подтвердил информацию о блокировке аккаунтов, которые поддерживают, восхваляют или представляют движение "Талибан" (признано в России террористической организацией, его деятельность запрещена). Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление компании.

"Талибан находится под санкциями как террористическая организация в соответствии с законодательством США, и мы запретили им пользоваться нашими услугами в соответствии с нашей политикой об опасных организациях", – заявил Facebook.

Запрет также распространяется на другие платформы компании – WhatsApp и Instagram. В Facebook заявили, что в компании работает "специальная команда экспертов по Афганистану, которые являются носителями языка дари и пушту и знают местный контекст, помогая выявлять и предупреждать о возникающих проблемах на платформе".

Однако есть сообщения, что талибы используют WhatsApp для общения. Facebook сообщил BBC, что примет меры, если обнаружит, что учетные записи в приложении будут связаны с "Талибаном".

15 августа радикальное движение "Талибан" без боя захватило столицу Афганистана Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, заявив, что хочет избежать крупной гуманитарной катастрофы. Афганистан фактически полностью оказался под контролем талибов.

"Талибан" владел большей частью территории Афганистана с 1996 по 2001 год, когда движение лишилось контроля над страной в результате военной операции США и их союзников. Нынешнее наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны, который должен завершиться к концу августа.

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