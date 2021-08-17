Facebook продолжит блокировать контент с поддержкой "Талибана"

Facebook подтвердил информацию о блокировке аккаунтов, которые поддерживают, восхваляют или представляют движение "Талибан" (признано в России террористической организацией, его деятельность запрещена). Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление компании.
"Талибан находится под санкциями как террористическая организация в соответствии с законодательством США, и мы запретили им пользоваться нашими услугами в соответствии с нашей политикой об опасных организациях", – заявил Facebook.
Запрет также распространяется на другие платформы компании – WhatsApp и Instagram. В Facebook заявили, что в компании работает "специальная команда экспертов по Афганистану, которые являются носителями языка дари и пушту и знают местный контекст, помогая выявлять и предупреждать о возникающих проблемах на платформе".
Однако есть сообщения, что талибы используют WhatsApp для общения. Facebook сообщил BBC, что примет меры, если обнаружит, что учетные записи в приложении будут связаны с "Талибаном".
- 15 августа радикальное движение "Талибан" без боя захватило столицу Афганистана Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, заявив, что хочет избежать крупной гуманитарной катастрофы. Афганистан фактически полностью оказался под контролем талибов.
- "Талибан" владел большей частью территории Афганистана с 1996 по 2001 год, когда движение лишилось контроля над страной в результате военной операции США и их союзников. Нынешнее наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны, который должен завершиться к концу августа.
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