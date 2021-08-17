"Мы не дали им воли сражаться". Америка оставляет Афганистан талибам 

Американское присутствие в Афганистане закончено. Несмотря на усталость от самой долгой в истории США войны, большинству американцев не нравятся обстоятельства вывода войск. Но президент Байден уверен, что принял верное решение.

В воскресных репортажах американцы увидели картины хаоса и паники в Кабуле, толпы людей, пытающихся сесть на борт вылетающих из столичного аэропорта самолетов, военно-транспортные вертолеты, зависшие над зданием американского посольства. Многим это напомнило бегство из Сайгона 46 лет назад, когда столица Южного Вьетнама была захвачена северовьетнамскими войсками.

Всего пять недель назад журналистка задала президенту Байдену вопрос об этом, но он нашел аналогию неуместной.

– Господин президент, некоторые ветераны Вьетнама видят сходство этого ухода из Афганистана с тем, что довелось пережить им. Вы усматриваете какие-нибудь параллели между этим уходом и тем, что произошло во Вьетнаме?

– Ни в коей мере. Ни малейшего сходства. Тогда целые бригады штурмовали наше посольство. Шесть бригад, если не ошибаюсь. "Талибан" – это не армия Северного Вьетнама. У них даже отдаленно нет таких возможностей. В Афганистане ни при каких обстоятельствах вы не увидите людей, которых вертолетами снимают с крыши посольства Соединенных Штатов. Ситуации абсолютно не сравнимы.

В воскресенье ведущий утреннего ток-шоу ABC News Джонатан Карл дал послушать этот отрывок государственному секретарю Энтони Блинкену.

– Его что же, ввела в заблуждение его собственная разведка? Или он их не слушал? Почему он так ошибся?

– Две причины. Он сказал, и мы это все время говорили, что "Талибан" находится в сильной позиции. Когда мы пришли к власти, "Талибан" был сильнее, чем когда-либо с 2001 года. И он смог значительно нарастить свою мощь за последние пару лет. Мы это видели и предвидели. В то же время афганские силы безопасности, в которые мы, международное сообщество вкладывали средства в течение 20 лет, создавали армию численностью в 300 тысяч человек, оснащали их, обеспечивали им поддержку с воздуха, а у "Талибана" не было авиации, эти силы оказались неспособны защитить страну. И это произошло быстрее, чем мы ожидали.

Однако член Конгресса от Республиканской партии Лиз Чейни, дочь бывшего вице-президента США в администрации Буша-младшего, администрации, которая начала войну в Афганистане, уверена, что президент Байден совершил тяжелую и непоправимую ошибку.

– Незадолго до 20-й годовщины 11 сентября мы сдаем Афганистан террористической организации, которая укрывала "Аль-Каиду", когда она замышляла и планировала нападения на нас. Это непростительно. Это ужасно. И это будет иметь последствия не только для Афганистана, не только для нас в Афганистане, не только для войны с террором, но и в глобальном масштабе в отношении роли Америки в мире, пределов, до каких противники Америки могут дойти в своих угрозах нам, а наши союзники сегодня утром задаются вопросом, могут ли они рассчитывать на нас хоть в чем-то.

– Соглашение о полном выводе войск, которое должно было закончиться к 1 мая, заключил с "Талибаном" президент Трамп. Так кто же несет ответственность?

– Послушайте, я считаю, что президент Байден несет полную ответственность за принятие этого решения. Но нет никаких сомнений в том, что президент Трамп, его администрация, госсекретарь Помпео, они также несут за это очень значительную ответственность. Именно они пошли по пути легитимации "Талибана", увековечения этой фантазии, заявив американскому народу, что "Талибан" является нашим партнером в достижении мира. Президент Трамп сказал нам, что "Талибан" намерен бороться с террором. Госсекретарь Помпео сказал нам, что "Талибан" собирается отречься от "Аль-Каиды". Ничего подобного не произошло. Сегодня, когда мы наблюдаем, как талибы, например, освобождают заключенных по всему Афганистану, это повод для очень серьезной тревоги в связи с тем, что в этих тюрьмах не только бойцы, которые вступят в вооруженную борьбу в Афганистане, но и террористические группировки всего мира получат пополнение из этих тюрем.

В понедельник падение Кабула стало свершившимся фактом. Более, чем кадры паники в аэропорту, американцев убедил в этом внешний вид корреспондента CNN Клариссы Уорд, которая предстала перед камерой в черном хиджабе.

Как только мы выехали в город, стало ясно, кто хозяин положения. Бойцы "Талибана" наводнили столицу, они сияют улыбками и держатся победителями. Они захватили город с шестимиллионным населением за несколько часов и почти без единого выстрела. Это картина, которую я думала, что никогда не увижу: толпа бойцов "Талибана", а сразу за нами – территория посольства США. Некоторые вооружены американским оружием. Они говорят нам, что находятся здесь, чтобы поддерживать закон и порядок. "Все под контролем. Все будет прекрасно, – говорит командир. – Никто не должен волноваться". "Что вы хотите сказать Америке прямо сейчас?" - "Америка уже потратила достаточно времени в Афганистане. Они должны уйти, – говорит он нам. – Они потеряли уже много жизней и много денег". Люди подходят к ним, чтобы сфотографироваться. Они выкрикивают: "Смерть Америке", но в то же время выглядят дружелюбно. Это очень странно...

Кларисса Уорд говорит о чем-то с вооруженными людьми у ворот американского посольства и через минуту сообщает зрителям:

Они велели мне отойти в сторону, потому что я женщина.

Еще накануне она вела репортаж в европейском костюме и с непокрытой головой.

Оставалось дождаться выступления Джо Байдена, который прервал свой отпуск в Кемп-Дэвиде и вернулся в Вашингтон, чтобы обратиться к нации.

Я всегда обещал американскому народу, что буду честным с ним. Правда состоит в том, что события развивались быстрее, чем мы ожидали. Так что же произошло? Политические лидеры Афганистана все бросили и бежали из страны. Афганская армия развалилась, порой она и не пыталась сражаться. События последней недели лишний раз подтвердили, что завершение участия вооруженных сил США в Афганистане в настоящее время было верным решением.

За 20 лет, отметил президент США, американцы научили афганцев воевать, но так и не смогли вселить в них боевой дух. "Американские войска, – сказал он, – не могут и не должны сражаться и погибать на войне, которую афганские силы не желают вести ради самих себя".

Мы дали им все, в чем они могли нуждаться. Мы платили им зарплату, обеспечили воздушную поддержку, которой не было у "Талибана". Мы предоставили им все возможности самим определять свое будущее. Чего мы не могли им дать – это воли сражаться за это будущее.

Джо Байден заявил, что несет полную ответственность за свое трудное решение.

Я уже четвертый американский президент, ведущий войну в Афганистане, до меня было два демократа и двое республиканцев. Я не переложу эту ответственность на пятого президента. Я не буду вводить в заблуждение американский народ уверениями, что еще немного – и положение изменится. И я не уклонюсь от своей доли ответственности за то, каково положение сейчас и что мы должны делать теперь. Я президент Соединенных Штатов, и я здесь последняя инстанция.

Он добавил, что продолжение бесперспективной войны не отвечает национальным интересам США, но зато в ней заинтересованы другие страны.

Наши подлинные стратегические соперники, Китай и Россия, ничего так не жаждут, как того, чтобы Соединенные Штаты продолжали бесконечно закачивать миллиарды долларов и свое внимание в стабилизацию Афганистана.

Еще месяц назад 70 процентов американцев поддерживали полный вывод войск из Афганистана и только 29 высказывались против. Однако к середине августа эта поддержка резко упала. Согласно одному из последних опросов, теперь вывод одобряют 49 процентов избирателей.