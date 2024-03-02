Фамилию Навального приравняли к экстремистской символике

Суды в четырёх регионах России приравняли фамилию оппозиционного политика Алексея Навального к экстремистской символике. Об этом сообщает правозащитный проект "Первый отдел".

Проект ссылается на три постановления об административном правонарушении, выданных участникам акций памяти Навального в Челябинске, Краснодаре и Мурманске. Ранее сообщалось о протоколе за упоминание Навального в Ульяновске.

Суды назначили административные аресты участникам акций за фамилию Навального на их плакатах. В постановлениях суды сослались на то, что Фонд борьбы с коррупцией, признанный российскими властями экстремистской организацией, неоднократно использовал имя и фамилию "Алексей Навальный" как "атрибутику и символику".

"Первый отдел" отмечает, что при описании обстоятельств "нарушений" использовалась "экспертиза" доносчика Данилы Михеева. Суды не раз использовали его выводы в делах о демонстрации запрещённой символики – при том, что в 2022 году Минюст признал Михеева "неквалифицированным".

"Ни одним решением суда фамилия Навального не была запрещена и не может быть запрещена", – пишет "Первый отдел". Правозащитники считают, что, учитывая такую широкую географию, наказание за фамилию можно считать практикой, а не эксцессами на местах.