Краснодарцу дали двое суток за расклейку листовок с Навальным

Суд в Краснодаре на двое суток арестовал местного жителя Сергея Альбова за расклейку листовок с портретом оппозиционного политика Алексея Навального, погибшего в ямальской колонии 16 февраля. Об этом сообщают "Медиазона" и SotaVision.

Согласно решению суда, 19 февраля Альбов наклеил листовку с изображением лидера ФБК и Штабов Навального – Алексея Навального – и надписью "Навальный". Суд постановил, что тем самым Альбов "осуществил публичные действия, направленные на пропаганду и публичное демонстрирование символов указанных организаций", которые признаны российскими властями экстремистскими.

Альбова и его жену задержали вечером 21 февраля, полицейские допрашивали их всю ночь и не пускали к ним адвоката. По словам Альбова, которого цитирует SotaVision, полицейские спрашивали его, сколько денег ему заплатили за расклейку листовок, на что он ответил, что "ему не платят за скорбь о человеке".

На суде адвокат Алексей Аванесян заявил, что если Альбова признают виновным, то это будет прецедент. "Это будет значить, что Алексея Навального нельзя даже похоронить под его фамилией и с его фотографией, потому что это станет нарушением", – сказал Аванесян.