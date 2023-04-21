ФБК сообщает, что скоро над Навальным начнётся новый суд

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что над оппозиционером Алексеем Навальным скоро начнётся новый судебный процесс. Басманный суд Москвы начнёт рассматривать дело 26 апреля.

По словам другого соратника Навального Леонида Волкова, это будет политическое дело, по которому всю работу ФБК с 2011 года объявят экстремизмом. Он утверждает, что оппозиционеру затребуют до 35 лет лишения свободы.

"Навальному ограничивают общение с адвокатами и не дают пользоваться письменными принадлежностями – и при этом гонят в суд дело с сотнями томов", – заявил Волков.

Ранее сообщалось, что Навальный может стать обвиняемым по ещё одному уголовному делу. В этот раз по статье о дезорганизации деятельности колонии, в которой он отбывает срок. Поводом может стать его реакция на провокацию со стороны сотрудников учреждения, которые подселяют к нему в камеру заключённого, имеющего серьёзные проблемы с гигиеной.