Навального отправили в штрафной изолятор за расстегнутую пуговицу

Алексея Навального впервые отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом оппозиционный политик, отбывающий срок во Владимирской колонии, сообщил через свои социальные сети.

Официальное основание - нарушение формы одежды. По словам политика, его наказали за то, что находясь на промзоне, он регулярно расстегивал верхнюю пуговицу робы, которая ему мала.

В изолятор Навального отправили на трое суток. Но политик пишет, что срок может быть увеличен.



"Но — радостно добавил и.о. начальника [колонии] — в середине сентября у меня свидание с родственниками, полагающееся мне раз в четыре месяца. Содержащимся в ШИЗО свидания запрещены, поэтому если я "не пересмотрю свое отношение", то изолятор станет моей постоянной резиденцией", – написал Навальный.

По мнению политика, его отправили в ШИЗО за то, что недавно он создал профсоюз "Промзона", чтобы защищать права работающих заключенных. В профсоюзе на сегодняшний день лишь один член – сам Алексей Навальный. Ему удалось добиться замены табуреток в швейном цеху на стулья со спинкой.