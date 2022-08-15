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Навального отправили в штрафной изолятор за расстегнутую пуговицу

Алексей Навальный в суде, февраль 2021 года

Алексея Навального впервые отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом оппозиционный политик, отбывающий срок во Владимирской колонии, сообщил через свои социальные сети.

Официальное основание - нарушение формы одежды. По словам политика, его наказали за то, что находясь на промзоне, он регулярно расстегивал верхнюю пуговицу робы, которая ему мала.

В изолятор Навального отправили на трое суток. Но политик пишет, что срок может быть увеличен.

"Но — радостно добавил и.о. начальника [колонии] — в середине сентября у меня свидание с родственниками, полагающееся мне раз в четыре месяца. Содержащимся в ШИЗО свидания запрещены, поэтому если я "не пересмотрю свое отношение", то изолятор станет моей постоянной резиденцией", – написал Навальный.

По мнению политика, его отправили в ШИЗО за то, что недавно он создал профсоюз "Промзона", чтобы защищать права работающих заключенных. В профсоюзе на сегодняшний день лишь один член – сам Алексей Навальный. Ему удалось добиться замены табуреток в швейном цеху на стулья со спинкой.

  • Алексей Навальный лишён свободы с января 2021 года, когда он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после пережитого на него покушения. Сначала политика отправили в колонию общего режима по старому уголовному делу, а затем перевели в колонию строгого режима, осудив на 9 лет лишения свободы по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Навальный считает все эти дела политическими, с такой оценкой согласны правозащитные организации.
  • После ареста политика в России стали массово преследовать его сторонников. Против них возбуждены сотни уголовных дел. Почти все организации и проекты, созданные Навальным за время его политической карьеры, признаны российскими властями "экстремистскими организациями".

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