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Алексей Навальный может стать обвиняемым по новому уголовному делу

Навальный на судебном слушании, июнь 2021 года

На оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии во Владимирской области, заведут ещё одно уголовное дело — по статье о дезорганизации деятельности колонии. Поводом может стать его реакция на провокацию со стороны сотрудников колонии. Об этом сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев.

По словам Кобзева, в ШИЗО к Навальному снова подселили соседа, у которого проблемы с гигиеной. "Запах в камере был такой, что войти туда было невозможно. Навальный входить в камеру отказался", – пишет адвокат, отмечая, что всё происходящее фиксировалось на видеорегистратор.

Навальный предупредил, что если его вынудят зайти в камеру, то он "по тюремным правилам" применит к сокамернику силу. Сотрудники колонии сначала угрожали политику, затем вызвали "группу реагирования в бронежилетах и касках" и затащили его в камеру. При этом Навального ударили коленом в пах, хотя он не сопротивлялся, пишет Кобзев.

В камере Навальный, как утверждается, схватил сокамерника за шиворот и потащил к выходу. В ответ на это группа реагирования прижала политика к стене, а начальство колонии заявило, что теперь возбудит против него уголовное дело по статье о дезорганизации деятельности колонии. Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Официально о возбуждении дела не сообщалось.

  • Неделю назад, 11 апреля, Навального в 13-й раз отправили в СИЗО. Причину не назвали. До этого поводами для перевода политика в ШИЗО были среди прочих расстёгнутая пуговица и отказ мыть забор.
  • Штрафной изолятор отличается особо жёсткими условиями содержания. Навальный описывал его как камеру размером два на три метра, где ему приходится сидеть на железном табурете. С августа 2022 года в такой камере он провёл больше ста дней, что привело к резкому ухудшению состояния его здоровья.
  • По словам Кобзева, в начале апреля Навальному вызывали скорую помощь из-за обострившейся болезни желудка. Защитник отметил, что диагноз Навального по-прежнему неизвестен. Кобзев сообщил, что будет требовать токсикологических и радиологических тестов, так как его подзащитному могут давать отравляющие вещества в малых дозах.
  • В июне 2022 года Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове. Уголовное преследование Навальный и его сторонники считают политическим.

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