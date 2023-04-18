На оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии во Владимирской области, заведут ещё одно уголовное дело — по статье о дезорганизации деятельности колонии. Поводом может стать его реакция на провокацию со стороны сотрудников колонии. Об этом сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев.

По словам Кобзева, в ШИЗО к Навальному снова подселили соседа, у которого проблемы с гигиеной. "Запах в камере был такой, что войти туда было невозможно. Навальный входить в камеру отказался", – пишет адвокат, отмечая, что всё происходящее фиксировалось на видеорегистратор.

Навальный предупредил, что если его вынудят зайти в камеру, то он "по тюремным правилам" применит к сокамернику силу. Сотрудники колонии сначала угрожали политику, затем вызвали "группу реагирования в бронежилетах и касках" и затащили его в камеру. При этом Навального ударили коленом в пах, хотя он не сопротивлялся, пишет Кобзев.

В камере Навальный, как утверждается, схватил сокамерника за шиворот и потащил к выходу. В ответ на это группа реагирования прижала политика к стене, а начальство колонии заявило, что теперь возбудит против него уголовное дело по статье о дезорганизации деятельности колонии. Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Официально о возбуждении дела не сообщалось.