Федоров отказался от всех постов, кроме министра обороны Украины

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров отказался от предложений президента Украины, связанных с будущим назначением, и сказал, что не согласится ни на одну другую должность, кроме поста министра обороны.

По словам Федорова, он благодарен президенту Украины Владимиру Зеленскому за все предложенные варианты, но сегодня в государстве есть только три должности, которые кроме военных на поле боя реально определяют ход войны – президент Украины, министр обороны и главнокомандующий Вооруженными силами. Комментарий Федорова приводит Украинская служба Радио Свобода.

Ранее в четверг стало известно, что Зеленский предложил экс-министру обороны должность в новом правительстве. На пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином Зеленский отметил, что Федоров остается "в команде", и он предлагал ему несколько должностей. "Последняя должность, чтобы не вдаваться в детали всех наших встреч – вице-премьер по военным новациям. И это очень важно, потому что должна быть координация новаций с руководством Минобороны, с главкомом нашей армии, с Генштабом и президентом", - сказал Зеленский.

На днях украинский президент заявлял, что предлагал бывшему министру обороны "достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую государства и обеспечить её развитие".

В Украине тем временем продолжаются протесты с требованием вернуть Михаила Федорова на пост миниcтра обороны.

После своего увольнения на прошлой неделе Федоров выступил с резкой критикой в адрес на тот момент главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Отметив успехи Сырского как военачальника, в том числе во время Киевской операции, Федоров добавил, что "система управления изменилась, и мы не можем ехать на том, что было тогда". Сообщалось, что у Федорова был конфликт с Сырским.

На днях Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности министра обороны Евгения Хмару, который ранее возглавлял СБУ. Он также уволил главкома ВСУ Сырского и назначил вместо него Михаила Драпатого.