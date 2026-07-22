"Генерал, который понимает войну". Михаил Драпатый – главком ВСУ 

22 июля президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Михаил Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

"Я буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают наше государство", – заявил Драпатый.

Он поблагодарил своего предшественника Александра Сырского за "последовательную работу по укреплению украинской армии".

За что хвалят и критикуют Сырского Уходящий в отставку главком сыграл важную роль в обороне Киевской области в самом начале полномасштабного вторжения и в планировании наступательной операции в Харьковской области осенью 2022 года. В то же время Сырского критикуют за стратегию ведения войны, ведущую к высоким потерям, неприятие реформ, чрезмерный микроменеджмент и выборочное снабжение подразделений. Волну протестов с требованием отправить Сырского в отставку вызвал его конфликт с теперь уже бывшим министром обороны Михаилом Федоровым, из-за этого конфликта Федоров покинул свой пост. Акции протеста продолжаются и после смены главкома: люди требуют вернуть Федорова на должность главы военного ведомства.

В своем прощальном заявлении Сырский отчитался об успехах на посту главнокомандующего и отметил, что передает Драпатому армию "в состоянии наступления".

"В этом году под моим командованием освобождено 700 квадратных километров нашей земли. Армия, которая два года назад вела тяжелую оборону, сегодня наступает. Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления – с инициативой, со структурой, с людьми, которые знают, как бить врага. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено. Все для этого есть", – написал он.

Украинское общество и эксперты возлагают на самого молодого главкома в истории страны большие надежды, а российские "военкоры" и блогеры называют его "очень сложным противником, который выдвинулся на войне и понимает ее".

Из сиденья БМП в кресло главкома. Биография Михаила Драпатого

Генерал-майору Михаилу Драпатому 43 года. Его боевой путь начался в 2014 году – уже тогда будущий главком прославился на всю Украину благодаря видео, на котором БМП под командованием комбата Драпатого из 72-й механизированной бригады прорывает баррикаду пророссийских сепаратистов в Мариуполе. Сам Мариуполь освободят только спустя месяц.

Украинский военный аналитик и глава группы Frontelligence Insight, пишущий в социальной сети X под именем Tatarigami, считает, что Драпатого как командира лучше характеризует другая операция: в августе 2014 года во время боев у российско-украинской границы подразделения ВСУ попали в окружение. Именно Драпатый возглавил одну из штурмовых групп, которые прорвались на подконтрольную Украине территорию и вывели сотни военослужащих и десятки единиц техники из "Изваринского котла".

"За три дня боёв его группа преодолела минные поля, артиллерийский огонь и засады противника, после чего соединилась с украинскими силами за пределами окружения. Тем самым она открыла путь к выходу не только для подразделений 72-й бригады, но и для военнослужащих 24-й, 51-й и 79-й бригад, а также нескольких более мелких подразделений, оказавшихся заблокированными в этом районе", – рассказывает эксперт.

В 2016 году Драпатый возглавил 58-ю отдельную мотопехотную бригаду.

В начале полномасштабного вторжения занимался подготовкой войск и штабной работой, но в марте 2022 года его назначили заместителем командующего Оперативным командованием "Юг". Драпатый сыграл ведущую роль в обороне Криворожского направления: ВСУ не только остановили продвижение ВС РФ, но и перешли в наступление, отбив ряд населенных пунктов в Херсонской и Днепропетровской областях.

После этого Драпатый руководил Оперативной группировкой войск "Херсон", которая освобождала правый берег Днепра и город Херсон. Весной 2024 года возглавил Оперативно-тактическую группировку "Харьков" на фоне нового наступления российской армии в Харьковской области, которое со временем удалось локализовать. Осенью того же года стал главой ОТГ "Луганск".

29 ноября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Драпатого командующим Сухопутными войсками Украины, а 29 января 2025 года – Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица".

1 июня 2025 года Драпатый подал в отставку после российского ракетного удара по учебному полигону в Днепропетровской области: тогда погибли 12 человек и более 60 пострадали.

"Как командующий я не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов. Не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность", – заявил тогда новый главком ВСУ. – Мы не выиграем эту войну, если не построим армию, где честь – не слово, а действие. Где ответственность – не наказание, а основа доверия. Где каждый командир ежедневно отвечает – за приказ, за решение, за человека".

Большинство опрошенных тогда украинской службой Радио Свобода военнослужащих и экспертов, впрочем, не считали, что генерал должен был лично отвечать за удар по полигону, если его приказы о соблюдении мер безопасности не были выполнены на местах.

Зеленский не принял отставку генерала и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ. Он также остался командиром командования оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица", которую в августе 2025 переименовали в "Днепр", а в сентябре – полностью расформировали. В октябре возглавил новую Группировку объединенных сил с зоной ответственности в Харьковской области.

22 июля 2026 года Владимир Зеленский своими указами назначил Драпатого главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского, а Игоря Скибюка – начальником Генштаба вместо Андрея Гнатова. Зеленский заявил, что Гнатов и Сырский "продолжат служить защите государства", но не уточнил, как именно.

Кто будет руководить украинским Генштабом Генерал-майор Игорь Скибюк (49 лет) в 2014 году участвовал в сражениях за Иловайск, Дебальцево и Луганский аэропорт. В начале полномасштабного вторжения командовал 80-й Отдельной десантной бригадой. Его подразделения освобождали Херсонскую и Харьковскую области – за последнюю операцию Скибюк получил звание Героя Украины. В 2023 году стал заместителем командира Десантно-штурмовых войск, а в 2024 году возглавил их. В 2025 году стал заместителем начальника Генштаба Андрея Гнатова, которого сейчас и заменит. Известный украинский активист и экс-советник министра обороны Сергей Стерненко назвал Скибюка "достойным офицером", о котором командиры отзываются "в целом положительно".

"Простой как двери". Как военнослужащие и эксперты характеризуют Драпатого

По данным Bloomberg, Владимир Зеленский рассматривал на роль главкома 11 кандидатов. Возможными претендентами, помимо Драпатого, называли командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, командиров корпуса "Азов" Дениса Прокопенко и корпуса "Хартия" Игоря Оболенского, а также командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола и заместителя начальника Генштаба Владимира Горбатюка.

Военный аналитик Tatarigami считает, что Зеленский, назначив именно Драпатого, сделал "наилучший из возможных выборов". Эксперт отмечает в комментарии Радио Свобода, что Драпатый, по рассказам служившего с ним офицера, это "человечный офицер", который ценит жизни военнослужащих. Подобное качество нового главкома особенно ценно в нынешних военных реалиях, говорит Tatarigami.

"После нескольких лет войны человеческие ресурсы стали одним из наиболее ограниченных ресурсов страны, и пока мало что указывает на то, что в обозримом будущем эта проблема исчезнет", – считает специалист.

При этом он отмечает, что перед главкомом стоит много вызовов: грядет тяжелая зима, проблема с мобилизацией все еще не решена, а российские войска приближаются к Славянску и Краматорску.

Американский военный эксперт Роб Ли назвал Драпатого "великолепным выбором", поскольку он хорошо понимает характер нынешней войны и обладает опытом управления войсками почти на всех участках фронта. Помимо этого, на посту командующего Сухопутными войсками Драпатый занимался проблемами мобилизации и подготовки военнослужащих – этот опыт, по мнению эксперта, критически важен для главкома ВСУ, считает специалист.

Роб Ли выделяет и другие преимущества нового главкома:

Коммуникация с подчиненными. По словам нескольких неназванных руководителей бригад, генерал не просто отдавал приказы, но и выслушивал командиров, получал обратную связь и спрашивал, какая помощь им необходима.

Создание "Линии дронов" Эшелонированная системы обороны при помощи беспилотных систем. . Изначально проект был запущен Сухопутными войсками под руководством Драпатого при поддержке на тот момент министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

. Изначально проект был запущен Сухопутными войсками под руководством Драпатого при поддержке на тот момент министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Мышление. Драпатый критически относится к советскому типу управления армией и чрезмерному вмешательству высшего командования в решения подчинённых. Он, по мнению эксперта, также осознает, насколько серьёзной проблемой для армии является ложь в докладах.



Эксперт предполагает, что штурмовые подразделения в украинской армии лишатся своего "привилегированного положения", которое они, по мнению Ли, обрели при Сырском. Помимо этого, Драпатый будет продвигать более молодых командиров на ответственные должности, считает аналитик.

При этом Ли предупреждает, что многие реформы не дадут немедленного результата, а проблему мобилизации надо рассматривать как комплексную задачу всего государства, а не возлагать всю ответственность только на исполняющего обязанности министра обороны и главнокомандующего.

Глава Офиса президента Украины и экс-глава военной разведки Кирилл Буданов назвал Драпатого командиром, "который по-настоящему чувствует бой, трезво оценивает обстановку, быстро принимает решения и бережёт людей".

"Армия ему доверяет, и это доверие заслужено в бою", – написал Буданов.

Украинский военнослужащий, пишущий в соцсети под ником "Інсульт" и, по его собственным словам, знакомый с Драпатым, отметил, что новый главком "прост как двери".

"Он приехал в штаб, когда был командующим "сухопутки". Сразу в штаб не пошёл, а сначала заглянул к нам в кибитку – мы тогда стояли на охране. Выпил с нами чаю, посмеялись, обнялись. Некоторые только потом поняли, что это был генерал", – написал он.

"Большинство моих знакомых говорит, что Драпатый – человек слова, который "топит" за людей. Для командира подразделения это важно, – размышляет в комментарии Украинской службе Радио Свобода военнослужащий с позывным "Камыш". – Но когда ты управляешь войной в масштабах всей страны, ты не можешь "топить" за каждого. И потери будут.

Опыт показывает, что командиры, которые "топят" за своих людей и идут наперекор приказам, очень быстро становятся "неугодными" и лишаются должностей по двум причинам: невыполнение приказов и неудачи на фронте.

Общество делает из Драпатого идола, основываясь на отдельных эпизодах. Однако стоит понимать, что командовать отдельным участком фронта и командовать армией государства – разные вещи. Это огромная работа. И никто не знает, справится он или нет, потому что это очень и очень сложно", – говорит "Камыш"

Сможет ли Драпатый реализовать свои идеи на практике, будет зависеть не только от качества принимаемых им решений, но и от того, удастся ли новому главкому преодолеть институциональное сопротивление внутри армии, убежден Tatarigami.

Многие старшие офицеры занимали свои посты еще при предыдущих главкомах, поэтому они могут не сразу принять подход Драпатого, считает он.

"На посту главнокомандующего ему, вероятно, придётся принимать непростые кадровые решения. Хотя эти шаги могут быть нужны, они могут вызвать сопротивление и стать проверкой на прочность, показав, удержит ли Драпатый поддержку на всех уровнях армейской иерархии", – говорит Tatarigami в беседе с Радио Свобода.

"Пи*дец нам, братики". Z-блогеры не в восторге от нового главкома ВСУ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в связи с изменениями в руководстве ВСУ заговорил о "крахе всей украинской армии".

"Драпатый… человек совершенно другой формации – без хорошего высшего советского образования. Думаю, это будущий крах всей украинской армии, всех Вооружённых сил Украины, потому что кадровых военных там практически не осталось. Остальные – выскочки, поднявшиеся при неонацистском режиме Зеленского", – заявил Джабаров изданию "Газета.Ru".

Военкор Александр Сладков считает, что замена Сырского на Драпатого кардинально ничего не изменит для Украины.

"Изменится ли характер действий ВСУ со сменой главкома? А как ему измениться, если вместо красок — одна лишь чёрная сажа? Чем рисовать?" — рассуждает Сладков, намекая на якобы безнадёжное положение ВСУ.

Российский провоенный блогер Юрий Подоляка в своем телеграм-канале отметил молодость Драпатого и напомнил, что в войну он вступил в должности командира батальона, что, по его мнению, плохо для России, поскольку "генерал, который выдвинулся на войне и понимает ее, это очень сложный противник".

Авторы телеграм-канала "Воевода вещает" тоже полагают, что приход Драпатого – это "плохо для России". "В отличие от дуболома Сырского, который "равняйся-смирно", Драпатый нас искренне ненавидит", – пишут они.

При этом они не считают Драпатого грамотным командиром, ссылаясь "на переметнувшихся с другой стороны". Авторы канала предполагают, что новый главком пробудет на своей должности недолго, поскольку будет "гнуть свою линию".

Другой Z-блогер, Кирилл Федоров, заявил, что Драпатый "ненавидит Россию и ненавидит ее последовательно", поэтому "будет пытаться убивать, невзирая ни на какие моральные ограничения".

Автор канала "Вопрос на Zасыпку", называющий себя российским военнослужащим, размышляя о переменах в украинском военном руководстве, отметил, что новый главнокомандующий ВСУ – большая проблема для российской армии.

"П*здец нам, братики, – пишет он. – Кто воевал против группировки войск где командовал Драпатый, тот меня поймёт".