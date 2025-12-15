ФИДЕ поддержала возвращение сборной России на шахматные турниры

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) проголосовала в воскресенье сразу за две резолюции, предусматривающие допуск российских и белорусских сборных на международные соревнования.

Делегаты поддержали как проект, представленный Федерацией шахмат России, так и версию Совета ФИДЕ.

Обе резолюции предусматривают снятие всех ограничений, в том числе на использование национальной символики, для юношеских команд России и Беларуси. Несколькими днями ранее Международный олимпийский комитет (МОК) порекомендовал отменить ограничения для юношеских и паралимпийских команд из России и Беларуси, отметив, что окончательное решение остаётся за спортивными федерациями.

Также ФИДЕ приняла решение вернуть сборные России и Беларуси в командные соревнования среди взрослых. Проект Федерации шахмат России предусматривал, что и взрослые команды будут выступать под национальными флагами, проект совета ФИДЕ - что они будут выступать с нейтральной символикой. Делегаты в конце концов поддержали оба проекта (за российский голосовала 61 делегация, против 51, за проект ФИДЕ - 69 делегаций при 40 голосах против), что создало юридическую коллизию. В пресс-службе ФИДЕ заявили, что обратятся в МОК за консультациями относительно возможности использования российской национальной символики в соревнованиях взрослых.

ФИДЕ также сняла ограничения на проведение турниров под эгидой организации в Беларуси.

Ограничения были введены в марте 2022 года в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину. Российские шахматисты продолжили принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе (под флагом ФИДЕ), однако в командных соревнованиях участвовать не могли. В ноябре нынешнего года ФИДЕ, однако, позволила женской сборной России принять участие в командном первенстве мира под флагом ФИДЕ, несмотря на протесты Украины и ряда европейских федераций.

Шахматную федерацию ФИДЕ возглавляет Аркадий Дворкович - бывший вице-премьер российского правительства. После российского вторжения в Украину Дворкович в интервью американскому журналу Mother Jones осудил "любую войну, в том числе и эту" и сказал, что "думает о мирных жителях Украины, включая многих игроков, которые находятся в опасности и не могут участвовать в соревнованиях или даже думать о шахматах во время войны". Критики Дворковича утверждают, что на самом деле он не порвал с Кремлём. Российские гроссмейстеры высказывали разные мнения о войне: некоторые, как Сергей Карякин, недавно назначенный сенатором от аннексированного Крыма, поддержали вторжение, другие, например Ян Непомнящий, выступили против, однако продолжают представлять Россию (под флагом ФИДЕ), некоторые уехали из России и стали выступать за другие страны.