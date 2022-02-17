Фигуристка Анна Щербакова завоевала золото Олимпиады в Пекине

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на Олимпиаде в Пекине в личном турнире в женском одиночном катании.

В произвольной программе, которая прошла в четверг, она заработала 175,75 балла. Общая сумма оценок с учетом ранее прошедшей короткой программы составила 255,95 балла.

Серебряным призером стала еще одна россиянка Александра Трусова. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото.

Победитель короткой программы россиянка Камила Валиева, которую ряд СМИ называли главной сенсацией нынешней зимней Олимпиады, в произвольной программе допустила несколько ошибок. В результате судьи оценили ее прокат в 141,93 балла. Общая оценка составила 224,09 балла. Валиева стала четвертой.

Для российской олимпийской сборной это пятое золото на Играх в Пекине. Также в активе команды 9 серебряных и 12 бронзовых медалей. Сборная занимает девятое место в общем командном зачёте.

Камила Валиева ранее в составе сборной Олимпийского комитета России выиграла в столице КНР командный турнир. Но церемонию награждения отложили. Стало известно, что РУСАДА получило неблагоприятный результат допинг-пробы Валиевой и наложило на 15-летнюю фигуристку временное отстранение, которое было оспорено.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, взятой в декабре прошлого года, содержались следы запрещенного вещества триметазидин. Его назначают при проблемах с сердцем.

Выездная панель международного спортивного арбитража CAS рассмотрела дело Валиевой 13 февраля. На следующий день судьи приняли решение допустить Валиеву к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании. МОК тогда объявил, что пока не будет проводить церемонию награждения в командном турнире и отменит церемонию награждения в женском одиночном турнире, если в тройку призеров попадет Валиева.

Разбирательство с допинг-пробой Камилы Валиевой продолжается.

Сама фигуристка объясняла, что запрещенное вещество могло попасть в её организм с препаратом для сердца, который принимает её дедушка.