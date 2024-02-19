Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию BAFTA

Мстислав Чернов на церемонии вручения премии BAFTA, Лондон, 18 февраля 2024 года
Мстислав Чернов на церемонии вручения премии BAFTA, Лондон, 18 февраля 2024 года

Фильм режиссёра Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" о первых днях российского вторжения на территорию Украины в 2022 году удостоен награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "Лучший документальный фильм".

"История Мариуполя стала символом всего, что случилось, символом борьбы, символом веры. Спасибо за то, что вы усилили наш голос, и давайте продолжать борьбу", — сказал Чернов на церемонии награждения в Лондоне.

Главную награду BAFTA получила картина "Оппенгеймер" режиссёра Кристофера Нолана.

"20 дней в Мариуполе" снят командой репортёров агентства Associated Press в составе режиссёра Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетки и продюсера Василисы Степаненко.

Группа снимала осаду города в течение 20 дней и вынуждена была уехать, когда российские войска подошли слишком близко к городу и захватили его часть. Журналисты опасались, что отснятые материалы в случае обнаружения, скорее всего, были бы уничтожены российскими военнослужащими.

"20 дней в Мариуполе" удостоен Пулитцеровской премии. Фильм получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино "Сандэнс" и премию Гильдии режиссёров Америки.

Картина номинирована на премию "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм".

Посмотреть фильм на территории России и других стран постсоветского пространства можно на созданной медиакорпорацией Радио Свободная Европа/Радио Свобода бесплатной стриминговой платформе Votvot.

Больше новостей Радио Свобода:

Форум

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG