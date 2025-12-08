Фильм "Битва за битвой" получил девять номинаций на "Золотой глобус"

В Лос-Анджелесе огласили список номинантов 83-й премии "Золотой глобус". Лидерами по числу номинаций стали фильмы "Битва за битвой" (девять), "Сентиментальная ценность" (восемь) и "Грешники" (семь).

В категории "Лучший драматический фильм" номинантами стали фильмы "Франкенштейн", "Хамнет", "Простая случайность", "Секретный агент", "Сентиментальная ценность" и "Грешники".

В номинации "Лучший драматический сериал" выдвинуты "Дипломатка", "Одна из многих", "Разделение", "Медленные лошади", "Белый лотос", и "Больница Питт".

Претендентами на награду в номинации "Лучший фильм – мюзикл или комедия" стали "Битва за битвой", "Голубая луна", "Новая волна", "Бугония", "Марти великолепный" и "Метод исключения".

На награду в номинации "Лучший режиссер" претендуют Пол Томас Андерсон, Гильермо дель Торо, Райан Куглер, Джафар Панахи, Йоаким Триер и Хлоя Чжао.

Церемония награждения состоится 11 января 2026 года.