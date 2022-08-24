"Фильтруют тех, кто не за". Блогеры об отмене концерта группы "Сплин"

Группа "Сплин" выступила в поддержку музыкантов, уехавших из России по политическим причинам: на фестивале "Чернозем" в Воронежской области лидер группы Александр Васильев посвятил им песню "Выхода нет".

"Позвольте на прощание сыграть песню, которую хотелось бы посвятить группам «Машина времени», «Аквариум», «Tequilajazzz» и всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам. Но мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся, и мы сыграем здесь для вас в Воронеже. Потому что у нас нет другого выхода", - сказал Васильев.

Выступление Васильева многих порадовало и в то же время заставило переживать за дальнейшую судьбу группы.

Ксения Ларина

Александр Васильев, Сплин - сколько молчал и вот . Не выдержал все-таки. Не хочется быть говном. Никогда не поздно принять решение.

Алексей Лушников

Группа «Сплин» пополнила ряды порядочных людей. Ух. Давно ждал что скажут. Выдохнул. Теперь при случае можно смело пожать руку Саше Васильеву. [...]

Понятно, теперь «Сплин» везде отключат, запретят, будут выдавливать из страны

Ловлю себя на мысли, что безумно рад каждому проявлению человеческой порядочности. Хочется обнять и расцеловать. Сказать - ты крут. В случае с Васильевым - это по- человечески очень важно. Страшно терять старых знакомых людей.

Понятно, теперь «Сплин» везде отключат, запретят, будут выдавливать из страны. Но человека выключить из человеческого с ними не получилось.

Таня Работникова

Сплин наш

Отключения и запреты начались незамедлительно: фрагмент с выступлением группы удалили из трансляции фестиваля.

Олег Куваев

Эта крошечная микро-смелость может обойтись Сплину дорого. Зрители разумеется донесли на любимых артистов.

Политика "не давать даже и пикнуть" в действии

Из трансляции фестиваля удалили сет «Сплина» и из всех постов и статей и фиг знает что с ними теперь будет. Политика "не давать даже и пикнуть" в действии.

Владимир Ермилов

Организаторы небось зачаты не были, когда этот язык исчез — а вот же, соткали обратно из воздуха:

Организаторы фестиваля «Чернозём» заявили, что группа «Сплин» делала «недвусмысленные намёки о спецоперации», подобрав «неоднозначный репертуар». ‎

Провластные комментаторы опубликовали критические посты.

НЕБОЖЕНА

«Сплин» очень грамотно извернулся. Сам за 6 месяцев ничего не говорил про СВО, чтобы концерты не отменяли, но вчера на концерте посвятил песню «Выхода нет» группам, которые уехали. Такая фига в кармане. И вроде имидж либерала сохранил.

Марат Баширов

Рок-движение России 80-90-х умирает. Его участники в итоге прекрасно вписались в коммерциализацию отрасли, им понравились и чесы по стране, и ротации на радиостанциях, и рекламные доходы.

...

Но, нерв времени сегодня они потеряли. Тогда, в 80-х и часть 90-х рок - кумиры были властителями наших душ, наших мыслей, а сейчас - увы, мы в эмоции верим, а в смыслы, которые они несут - нет. Сплин, Машина, ДДТ и тд - мы всё еще вас слушаем, но не прислушиваемся к вам. А у молодежи любой ваш "оппозишн" забывается через пять секунд: вы для них дедушки, с которыми ничего не хочется. Вот прямо ничего, а самое главное - даже поговорить.

Анастасия Миронова

Это просто невежливость и низкая культура

Сейчас Васильева называют мужественным человеком. Дескать, совершил гражданский поступок. А я думаю, что это просто невежливость и низкая культура. У нас нет культуры small talk. Мы не можем принять правило, что в очень многих ситуациях о политике не говорят.

Вы знаете, что в наполеоновской Франции в обществе не принято было говорить о деле Дрейфуса, если присутствуют не самые близкие? В межреволюционной России даже лета семнадцатого были семьи, состоявшие из монархистки и эсера. Эсдека и черносотенца. Люди не просто умели обходить спорные темы в ситуациях, к спору не располагающих - неумение делать это считалось дурным тоном.

А у нас не так. У нас принято хватание за грудки и объяснение своей позиции. "Нет, ты послушай". "Давайте не будет о политике". "Нет, будем!" И нашему человеку мало высказаться - он желает обязательно убедить оппонента. Причем, делает это изысканным способом: наши люди уверены, что все, кто с ними не согласен, просто еще не слышали правду, вот им сейчас объяснят - и они все поймут. Не согласный с тобой рассматривается в нашей культуре либо как дурак, либо - как непросвещенный. И вот все друг друга просвещают: в общественным банях, на юбилеях, в автомобильных пробках или... на сцене. И, заметьте, чем выше образование человека, тем, как правило, у него этот дух просвещения и объяснения больше развит! У нашей нации комплекс просветителя: все любят друг другу что-то объяснять и рассказывать.

Просветить группу "Сплин" решил и депутат Дмитрий Кузнецов: он написал на музыкантов донос, в котором говорится, что "музыкальное искусство должно базироваться на гуманитарных, духовно-нравственных и гражданско-патриотических ценностях российского общества", в число которых, видимо, теперь входит и пропаганда войны. Кузнецов призвал отменить дальнейшие выступления группы.

Наказать лидера "Сплина" хором потребовали и в многочисленных пропагандистских телеграм-каналах.

Страна Z

Сравнительно недавно мы призывали не критиковать Земфиру за то, что она не хочет выступать в России. Мол насильно мил не будешь и вообще воздух чище.

Нужно показать Васильеву, что многие ему не рады

Но вот другой недавний «эмигрант» Александр Васильев из Сплина выступил на фестивале в Воронеже и скопом записал всех зрителей в свои сторонники, а песню «выхода нет» посвятил музыкантам, что уехали из страны.

И это уже нехорошо, нельзя позволять западной пропаганде записывать всех, кто хочет послушать русский извод Radiohead, в сторонники. Видимо, нужно показать Васильеву, что многие ему не рады. Уверены, что не все казаки и сорок сороков сейчас воюют на Донбассе. Пришло время им высказать свою позицию.

В конкурсе на самый неадекватный комментарий побеждает Егор Холмогоров:

У меня только один вопрос к Сашевасильеву и компании:

- Зачем вы убили Дашу Дугину?

Инстаграм-аккаунт группы засыпали комментарии "возмущенных зрителей", а прокремлевское издание Readovka написало об этом "новость" с подзаголовком "Фанаты в гневе и отрекаются от кумиров".

Вскоре газета "Коммерсантъ" сообщила об отмене выступления группы на рок-фестивале "Музыка с сильным характером", который пройдет в Москве.

Екатерина Винокурова

"Сплин" не выступит в Москве, пишет "Коммерсантъ". Итак, концерт, которого я ждала с 1998 года, не случится (другие группы мне там на фиг не нужны). Ненавижу всю эту административную шоблу, которая одним звонком разрушила мне огромную, большую мечту увидеть однажды вживую Сашу Васильева. Подавитесь своей культурной революцией, хунвейбины проклятые.

Только фашисты могут запрещать говорить такое

«Приятно видеть столько людей, в которых сохранились милосердие, сострадание, человеколюбие, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства. В эти черные ночи даже мажорные песни звучат печально».

Саша Васильев.

Запрещенные слова.

Я считаю, что только фашисты могут запрещать говорить такое.

Джордж Гуницкий

После высказывания Александра Васильева в пользу уехавших за кордон многих известных групп, СПЛИН запретили. К сожалению, ничего другого быть теперь не могло.

Андрей Пивоваров

Отменяют уже тех, кто поддерживает «отменённых»

С другой стороны, Россией мир не ограничивается, напоминают комментаторы.

К.А.

Тех, кто против, уже отфильтровали, теперь фильтруют тех, кто не за

Итак, мы находимся здесь: не прямая и бескомпромиссная, а травоядная, воздерживающаяся от прямых высказываний группа получила фактический запрет на выступления. Запрет горизонтальный - цензура, возможно, произошла на уровне организаторов, ни один чиновник даже анонимно не подтвердит, что такой запрет хотя бы устно был сформулирован. Тех, кто против, уже отфильтровали, теперь фильтруют тех, кто не за. Как и у многих других хороших музыкантов, у "Сплина" в ближайшей афише - только Европа.

Антон Чернин

Ну что, на фестивале "Музыка с сильным характером" сета группы "Сплин" не будет.

А у промоутеров, которые занимаются концертами в Западной и Восточной Европе, Израиле, Турции и нескольких странах бывшего СССР, в обойме, похоже, появилась ещё одна большая и прекрасно собирающая звезда.

Ранее на рок-фестивале "Чернозем" отменили концерты групп Би-2 и ДДТ, которые по изначальному замыслу должны были стать хедлайнерами фестиваля. Некоторые комментаторы призывают музыкантов проявить цеховую солидарность и выступить против запретов.

Николай Подосокорский

В обществе нет профессиональной солидарности

Подумал, что все эти запреты во многом возможны и действенны, потому что в обществе нет профессиональной солидарности. Давно не слышал и не читал заявлений от кого-то известного, кто бы заявил, что раз вы запрещаете без должных оснований выступать моим коллегам, то я тоже не хочу иметь с вами дела, причем сугубо добровольно, из чувства брезгливости.

Алексей Остудин

Пришло время проверить характер указанных артистов. Думаю те из них, у кого характер действительно сильный, должены отказаться от выступления в этом концерте после того, как из него вычеркнули Сплин. Посмотрим!

Пока тест на силу характера выдержала только группа "Мумий Тролль" - впрочем, музыканты группы встали на антивоенную позицию еще в марте, выступив с заявлением о прекращении концертов.

Кирилл Шулика

"Мумий Тролль" не будет участвовать в фестивале "Музыка с сильным характером", с которого ранее убрали "Сплин".

Заменили Бутусовым, но это так себе замена, конечно.