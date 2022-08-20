"Она сказала, что выдержит": голодовка Елены Шукаевой

Журналистка Елена Шукаева, арестованная в Екатеринбурге на 14 суток за посты со ссылкой на YouTube-канал оппозиционера Алексея Навального пятилетней давности, объявила голодовку, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо". "Это протест против произвола полиции, против извращения смыслов и потакания судьями любым фантазиям полиции", – передает ее слова "ОВД-Инфо". Адвокат Шукаевой Роман Качанов рассказал Радио Свобода, что близкие пытались отговорить журналистку от голодовки, но она не стала менять свое решение.

Елена Шукаева сотрудничает с Русской службой Радио Свобода и редакциями других независимых СМИ. 17 августа суд в Екатеринбурге признал ее виновной по административной статье о пропаганде или публичной демонстрации символики экстремистских организаций. Поводом стали посты Шукаевой в социальной "ВКонтакте" со ссылкой на YouTube-канал оппозиционера Алексея Навального.

Журналистка была задержана полицейскими в здании суда, где рассматривались две ее апелляции на штрафы, назначенные по административной статье о дискредитации Вооруженных сил.

Адвокат Елены Шукаевой Роман Качанов уверен, что журналистку арестовали с целью запугать тех, кто не согласен с властью:

Она сказала, что выдержит

– Я видел ее вчера утром, в первой половине дня. С учетом того, что она объявила голодовку только вчера, ее состояние еще было нормальное. Какое ее состояние сейчас – я не знаю. Но пищу она принимать отказывается. Сколько продержится голодовка , я тоже не знаю. Она сказала, что выдержит.

– А вы давали ей какие-то советы насчет голодовки?

Каждый человек сам выбирает методы для борьбы

– Я всегда даю совет – прекратить голодовку, потому что считаю, что это не очень эффективный метод. Но каждый человек сам выбирает, какие методы использовать для борьбы. Мы ей принесли специальные витамины, которые поддерживают во время голодовки. Человек принял такое решение, человек взрослый, дееспособный, я думаю, имеет полное право принимать подобного рода решения.

– Как вы думаете, почему Шукаева приняла решение о голодовке?

Происходт полный беспредел

– Потому что происходит полный беспредел, полнейший! Мало того, что ее только что пять раз оштрафовали на 40 тысяч за "дискредитацию вооруженных сил". Она была задержана при выходе из суда, когда при апелляции решения были оставлены в силе, был составлен протокол за ссылки, которые она публиковала в 2017 году, когда еще и не было решения Мосгорсуда о признании ФБК и штабов Навального экстремистской организацией. Ее задержали за перепост какой-то там символики, которая нигде не указана как символика экстремистской организации. В законе четко говорится, что под символикой экстремистской организации понимается символика, которая указана в учредительных документах данной организации в качестве официальной символики этой организации. В материалы дела приложен устав ФБК, и там аббревиатура ФБК, красный кружочек, и это символика ФБК в данном случае. Или штабов Навального. Полный бред! При том, что она эти публикации не делала, она всего лишь дала гиперссылку на эти два ролика. Если у власти имеются какие-то претензии, пусть они обращаются в социальную сеть ВКонтакте, пусть они удаляют эти ссылки.

- Как вы думаете, почему на самом деле преследуют Елену Шукаеву?

Это механизм психологического и физического давления

– Елена Шукаева – активный и независимый человек, для нее это не первое административное дело. Ранее ее привлекали за ее участие в пикетах. Лена – член "Мемориала", неравнодушный человек с независимой точкой зрения. Видимо, есть установка нападать именно на нее. Думаю, это механизм психологического и в какой-то степени физического давления на активных граждан, чтобы они либо уезжали из страны, либо молчали – как сейчас говорят, уходили во внутреннюю эмиграцию, – рассказал адвокат Елены Шукаевой Роман Качанов.



Глава уральского общества "Мемориал" Алексей Мосин уверен, что Елена Шукаева пострадала за свою активную жизненную позицию, которая раздражает власти:

Елена Шукаева - очень порядочный, активный человек, на ней уже висит 200 тысяч штрафа

– Елена Шукаева – известный общественный деятель. Она активист екатеринбургского "Мемориала". Очень порядочный, активный человек, много пишет, в частности, для "Новой газеты"и для Радио Свобода, для других средств массовой информации. Активно участвует в мероприятиях "Мемориала". До последнего времени мы проводили много митингов и пикетов – одиночных, массовых, и она обычно во всем этом активно участвовала. Сейчас всем этим заниматься труднее, и ее теперь преследуют. Елену уже осудили, выписали ей пять штрафов по одному и тому же делу, по 40 тысяч, то есть 200 тысяч на ней уже висит, и вот сейчас ее задержали, арестовали на 14 суток.

– Что вы думаете о ее голодовке?

Многие Елену отговаривали, но она такое решение приняла

– Тут каждый человек сам принимает такое решение. Это серьезное, ответственное решение, и многие, кстати, Елену отговаривали, но вот она такое решение приняла. Сейчас очень важно как можно больше к этому привлечь внимания, потому что с человеком могут сделать все, что угодно, если это делается в тиши. А когда внимание есть, власти все-таки действуют, как правило, с оглядкой. Мы очень надеемся, что все закончится благополучно, и очень ждем, что вскоре Елена вернется в наши ряды. Надо добиваться, чтобы людей прекратили преследовать по абсолютно абсурдным обвинениям. Ведь ее судят за то, что она перепостила пять лет тому назад. Подумайте только, это расследование "Он вам не Димон", была такая кампания в 2017 году, это март 2017 года, вот что ей инкриминируется сейчас. Абсолютно абсурдное обвинение.

– А почему на самом деле ее преследуют?

Таким образом власти расправляются с активными гражданами

– Потому что она активна, с ней пытаются расправиться, как пытаются расправиться с Анатолием Свечниковым, тоже членом нашего "Мемориала", который отсидел 30 суток только за то, что он шел 27 февраля с портретом Бориса Немцова и букетом цветов, чтобы поставить фотографию Немцова у памятника Татищеву и Дегенину, и люди, как мы это делали каждый год, могли подойти и поклониться его памяти, положить цветы в этом месте. Вот за это ему дали 30 суток. Таим образом власти расправляются с активными гражданами. Хотят, чтобы все молчали.

Арест Шукаевой осудил президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай. "Криминализация правды российскими властями не заставит нас прекратить предоставлять нашей аудитории честные и сбалансированные новости, которые являются альтернативой кремлевской лжи и манипуляциям", – говорится в его заявлении.

Несколько журналистов, сотрудничающих с Русской службой Радио Свобода (в частности, Андрей Новашов и Светлана Прокопьева), в этом году уже подвергались судебным преследованиям по тем же статьям, по которым наказана Шукаева.

17 августа в Казани прошли обыски в домах и квартирах семи журналистов, сотрудничающих или сотрудничавших прежде с сайтами Татаро-Башкирской слежбы Радио Свобода Идель.Реалии и Радио.Азатлык.

Законы о дискредитации армии и о фейках были приняты вскоре после российского военного вторжения в Украину. Суды признают дискредитацией антивоенные лозунги и сообщения о предполагаемых военных преступлениях в ходе войны с украиной, фейками – сами сообщения о том, что ведётся война (Москва называет её "спецоперацией").

Действия, направленные на "дискредитацию" армии, совершенные впервые, считаются административным правонарушением; за повторную "дискредитацию" предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. За распространение "фейков" можно получить до 15 лет лишения свободы.