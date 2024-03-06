Философа Юлию Синеокую лишили медали членкора РАН

Российская академия наук лишила памятной медали своего члена-корреспондента, философа Юлию Синеокую. Этого добивался депутат Государственной Думы Роман Терюшков. В среду он опубликовал на своей странице в телеграме письмо президента РАН Геннадия Красникова. Красников в ответ на запрос депутата сообщил, что Синеокая исключена из списка награждённых.

В письме Красникова его решение лишить Синеокую медали обосновано тем, что учёной присвоен статус так называемого иностранного агента, и необходимостью "учитывать сложившуюся ситуацию".

Роман Терюшков – бывший активист движения "Молодая Гвардия "Единой России", он входит в Комитет Госдумы по физкультуре. На своей странице депутат отметил, что будет в дальнейшем добиваться лишения Юлии Синеокой выплат, положенных ей как членкору Академии наук, а также исключения из РАН всех учёных, получивших в России статус "иноагента".

Юлия Синеокая – доктор философских наук, профессор и член-корреспондент РАН. Специалист по немецкой философии, истории европейской и русской философии второй половины XIX–ХХ веков. После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину осудила войну и переехала в Париж, где ведёт исследования в университете Пантеон-Сорбонна. В Париже она стала одним из основателей Независимого института философии, объединившего многих гуманитарных исследователей, покинувших Россию из-за несогласия с политикой Кремля. В феврале внесена Минюстом в реестр "иноагентов".

Терюшков также сообщил, что на следующей неделе в профильных комитетах Госдумы планируется обсудить предложение её председателя Вячеслава Володина о запрете выплачивать "иноагентам" гонорары и вознаграждения по авторским правам.