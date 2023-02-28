Финляндия начала возводить на границе с Россией укреплённый барьер

Финляндия начала возводить заградительный барьер протяжённостью 200 километров на границе с Россий. В Хельсинки это связывают с опасениями, что Москва может использовать в своих политических целях наплыв мигрантов.

В финской Погранслужбе отметили, что сначала будет вестись расчистка леса, за которой уже в марте последует строительство дорог и установка заграждений. Так называемый пилотный проект на участке в 3 километра, в районе переходного пункта Иматра, планируется завершить к концу июня. Всего, как ожидается, строительство будет вестись до 2025 года.

Стоимость работ оценивается примерно в 400 миллионов долларов. Сообщается, что высота сооружения составит более 3-х метров. По его длине будет протянута колючая проволока, а некоторые участки хотят оборудовать камерами ночного видения, осветительными приборами и громкоговорителями.

Как отмечает France-Presse, до недавнего времени границы Финляндии в основном были защищены деревянными заборами, предназначенными для ограничения передвижения домашнего скота.