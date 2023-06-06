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Финляндия намерена выслать 9 сотрудников посольства России

Финляндия намерена выслать девять российских дипломатов, работающих в посольстве в Хельсинки. Их заподозрили в работе на российскую разведку, сообщил во вторник офис финского президента.

В офисе указали, говоря о сотрудниках посольства России, что "их действия нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях". Финские власти указали, что российский посол будет проинформирован о высылке.

Решение, как отмечается, было принято на встрече президента Финляндии Саули Ниинисте с министерским комитетом по внешней политике и политике безопасности.

В апреле этого года Швеция выслала пять российских дипломатов, указав на "ведение деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом". Также с сентября Швеция закрывает российское генконсульство в Гетеборге.

В качестве ответной меры Россия в конце мая объявила, что высылает пятерых шведских дипломатов и отзывает согласие на деятельность генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге.

Ранее в апреле Норвегия также выслала 15 сотрудников российского посольства, которые, по словам норвежского МИДа, являлись сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием дипломатических должностей, пишет "Голос Америки".

  • После начала российского военного вторжения в Украину в феврале прошлого года страны Европы выслали десятки российских дипломатов. Москва обычно отвечает на это зеркально.
  • Швеция и Финляндия после начала полномасштабной войны в Украине объявили о намерении вступить в НАТО, отказавшись от нейтралитета, которого придерживались многие годы. В первых числа апреля этого года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического союза.

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