Финляндия без ЕС не может принять решения по убежищу для россиян

Финляндия не смогла принять решение о предоставлении убежища для 1109 россиян, сбежавшим из России от призыва в армию, без позиции Евросоюза. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на иммиграционную службу.

Вопрос убежища для бежавших от армии обсуждался представителями стран Северной Европы. В итоге они обратились за советом по этому вопросу к ЕС. Брюссель должен разработать рекомендации, но пока неясно, когда это произойдет, пишет Yle.

В конце сентября прошлого года посол России в Финляндии Павел Кузнецов говорил, что после объявления частичной мобилизации в Финляндию въехали около 60 тысяч россиян, 80% из которых отправились в другие страны. По словам Кузнецова, с заявлением о предоставлении убежища обратились около 100 человек. Более точных данных не поступало.

Источник Forbes сообщал, что за две недели после объявления мобилизации Россию покинули около 700 тысяч человек. Сколько из них планировали вернуться назад — неизвестно.

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