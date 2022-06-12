Финляндия не станет вступать в НАТО без Швеции

Финляндия не вступит в НАТО без Швеции, если членство Стокгольма будет отложено из-за неурегулированных вопросов с Турцией. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Дело Швеции – наше. Это означает, что мы идем дальше рука об руку", - подчеркнул Ниинистё.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО из-за опасений за свою безопасность после нападения России на Украину. Против принятия скандинавских стран в военный союз выступила Турция.

Анкара среди прочего потребовала прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана. Турецкие власти считают её террористической. Кроме того, Турция настаивает на выдаче причастных к терроризму лиц из числа курдских активистов, которым предоставляет убежище Швеция.

Ниинистё на пресс-конференции со Столтенбергом заявил, что возражения Турции стали для него неожиданностью, но признал, что требования Анкары заслуживают самого серьёзного внимания.

Столтенберг в свою очередь подчеркнул, что ни один из союзников НАТО не пострадал от большего числа террористических атак, чем Турция. Это, по словам главы НАТО, необходимо помнить и понимать.

В конце июня в Мадриде состоится саммит НАТО. Столтенберг пояснил, что меропиятие никогда не рассматривалось как крайний срок утверждения заявок Швеции и Финляндии. Военный союз продолжает контакты со Стокгольмом, Хельсинки и Анкарой, чтобы учесть "законные требования Турции".