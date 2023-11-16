Финляндия закроет четыре погранперехода на границе с Россией из-за миграционного кризиса. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. По его словам, российские пограничники способствуют созданию кризисной ситуации, пропуская к границе людей без необходимых документов.

Решение о введении ограничений было принято в четверг на общем заседании правительства, передаёт финская медиакорпорация Yle. Погранпукты будут закрыты и для людей, и для любого транспорта. Ограничения будут действовать до 18 февраля.

Два погранпукта, Салла на границе Финляндии с Мурманской областью (российское название — Келлоселькя), и Вартиус (Люття) на границе с Карелией останутся открытыми для рассмотрения прошений об убежищах, заявил Орпо. Они будут работать и для проезда других категорий путешественников, следует из слов представителя финской погранслужбы Маркку Хассинена.

Кроме того, продолжат работу пункты Райя-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта) и Куусамо (Суоперя).

За последние несколько месяцев из России в Финляндию попытались попасть несколько тысяч иностранцев, не имеющих для этого необходимых документов, передаёт Yle. Это граждане Ирака, Сирии, Йемена и Турции. В прошлом Москва не позволяла таким иностранцам пересекать границу со своей стороны.

Только с сентября в Финляндию через россию прибыли 280 просителей убежища. Хассинен назвал происходящее серьёзной угрозой национальной безопасности.

Глава МВД Мари Рантанен заявила, что у финских властей есть серьёзные основания полагать, что к прибытию мигрантов причастно иностранное государство. Она не сказала, какого именно, но из контекста следует, что речь идёт про Россию.