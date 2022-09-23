Финляндия закрывает россиянам въезд по любым шенгенским визам

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто объявил в пятницу, что Финляндия запрещает гражданам России въезд в страну как для пребывания в ней, так и для транзита. Это будет касаться россиян с любыми шенгенскими визами, независимо от того, какой страной Шенгенского соглашения они выданы. Ограничения вступят в силу в ближайшие дни, возможно, в начале следующей недели.

По словам Хаависто, граждане России смогут въезжать в Финляндию только по семейным обстоятельствам, учёбе и работе. Также, как сообщает РБК, ограничения пока не коснутся владельцев недвижимости в Финляндии, если она находится в совместной собственности с финскими гражданами.

Хаависто подчеркнул, что Финляндия не будет предоставлять политическое убежище гражданам России, избегающим военной службы.

Президент Финляндии Сауле Ниннистё, находящийся сейчас в Вашингтоне, подтвердил, что его страна намерена свести к минимуму въезд туристов из России. Он упомянул, что в последнее время резко возрос поток транзитных пассажиров, которые через Финляндию уезжали в другие страны, поскольку из-за наложенных на Россию санкций большинство других маршрутов выезда из России стали недоступны.

По словам финских чиновников, такая мера не противоречит правилам Шенгенского соглашения: в нём говорится, что шенгенские страны могут запретить въезд гражданам третьих стран, если он может нанести ущерб государственной безопасности.

Финляндия оставалась последней страной Евросоюза, граничащей с Россией, которая не запретила въезд российским обладателям шенгенских виз. Страны Балтии и Польша закрыли свои границы для российских туристов неделями раньше.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в России частичной мобилизации для пополнения вооружённых сил, воюющих в Украине. После этого на сухопутных границах России, в том числе и на границе с Финляндией, выстроились многочасовые очереди из желающих покинуть страну.

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