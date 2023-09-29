Финская армия платит владельцам участков на границе с Россией

Власти Финляндии заключают секретные соглашения с собственниками земельных участков у российской границы, сообщает газета Helsingin Sanomat. По этим договорённостям землевладельцы разрешают финской армии возводить на их земле защитные укрепления. При подписании документов они получают единовременную выплату в 750 евро. Когда и если Минобороны решит начать строительство укреплений, владельцы будут получать 4800 евро за гектар площади, которую могут использовать военные.

По утверждению газеты, армия начала заключать соглашения с землевладельцами около шести лет назад. Однако после начала войны России в Украине в феврале 2022 года число контрактов резко возросло. По словам представителя Минобороны Финляндии Саули Хонгисто, собственники стали охотнее заключать такие договоры, поскольку понимают необходимость обеспечивать безопасность страны.

На участках, чьи владельцы предоставляют их в пользование армии, военные могут строить укрепления и проводить тренировки. Без контракта армия могла бы использовать частную землю только в случае введения чрезвычайного положения.

В договорах говорится, что их заключение не обязательно означает немедленное начало военного строительства. Армия может начать его тогда, когда посчитает нужным. Контракт заключается на 20 лет.