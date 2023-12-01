Финский МИД запустил онлайн-курс по санкциям против России

Министерство иностранных дел Финляндии запустило онлайн-курс о том, как следовать санкциям, как их интерпретировать и как распознавать и пресекать попытки их обхода. Создатели курса указывают, что это первый подобный справочник на территории Евросоюза, который поможет разобраться в "беспрецедентных санкциях против России".

Курс длится несколько часов, его может пройти любой желающий, однако целевая аудитория – в первую очередь бизнес и госучреждения Европейского союза. "Чтобы ограничения были эффективны, все должны знать, как их применять", – пояснила задумку глава МИД Элина Валтонен.

В курсе поясняют основы санкций и способы их соблюдения, на примерах освещаются положения о санкциях, особенно те, которые связаны с санкциями против России. Выявлению случаев обхода санкций и практическим инструкциям по проверке таких попыток посвящен специальный раздел.

Проект подготовил Финский институт государственного управления HAUS по заказу Министерства иностранных дел. Содержание курса было составлено при участии специалистов по санкциям МИДа и других ведомств.

Накануне Финляндия и Россия расторгли договор о приграничном сотрудничестве, работавший с 2012 года. Согласно договору, Россия и Финляндия совместно занимались социально-экономическим развитием приграничных регионов.

Страны также договаривались создавать условия для туризма, перевозок пассажиров и грузов, в том числе обустраивать погранпункты на границе, и помогать друг другу при возникновении лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также предупреждать о стихийных бедствиях и техногенных авариях.

Это происходит на фоне почти полного закрытия границы с Финляндией для граждан и жителей России. Сейчас открыт только один из восьми погранпереходов – "Райа-Йоосеппи" (с российской стороны – "Лотта") в 240 километрах от Мурманска. Остальные будут закрыты как минимум до 23 декабря.