Окружной суд Хельсинки отклонил уголовные обвинения против экипажа танкера "Игл С", повредившего несколько подводных электрических и телекоммуникационных кабелей на дне Балтийского моря. Суд посчитал, что дело находится вне его юрисдикции. Об этом сообщила Yle.

Танкер под флагом Островов Кука был задержан в декабре кораблём Пограничной охраны Финляндии. "Игл С" повредил электролинию и нескольких кабелей связи. Власти подозревали, что повреждения были нанесены специально, в рамках операции российских властей в обвинительном заключении Россия не упоминалась. Судно причисляют к так называемому теневому флоту России, обвиняя его в перевозках нефти в нарушение санкций стран Запада.

В уголовном преступлении обвинялись капитан танкера Давит Вадачкория, его помощники Роберт Егизарян и Сантош Кумар Чаурасия. Первые двое — граждане Грузии, последний — гражданин Индии. Обвинение требовало приговорить их к 2,5 годам заключения. Они вину отрицали, называя повреждение случайным.

Как говорится в решении суда, предполагаемое преступление произошло вне территориальных вод Финляндии. По международному законодательству это означает, что дело должно быть рассмотрено в стране регистрации судна или гражданства обвиняемых.

Моряки покинули страну. Запрет на выезд им сняли ещё 12 сентября. Будет ли Финляндия добиваться их преследования на Островах Кука или в Грузии и Индии — неизвестно.