Физик Хорошилов приговорён к 21 году колонии по обвинению в госизмене

Московский областной суд 4 декабря назначил 34-летнему учёному Артёму Хорошилову 21 год лишения свободы и штраф в размере 700 тысяч рублей по делу о госизмене. Первые пять лет он должен провести в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Об этом сообщает "Медиазона".

Помимо госизмены, бывшему научному сотруднику Института общей физики РАН вменили атаку на критическую инфраструктуру, подготовку к диверсии и изготовлению взрывчатки.

По версии следствия, Хорошилов отправил около 700 тысяч рублей в украинские фонды, которые, в том числе, помогают ВСУ. Кроме того, в августе 2022 года Хорошилов якобы в сговоре с соучастниками запустил со своего компьютера DDoS-атаку на серверы Почты России, а также собирался устроить диверсию (в его доме, как утверждается, нашли селитру, ацетон, жидкость для розжига и набор для программирования Arduino, а в его телефоне – фотографии железнодорожных путей около войсковой части).

Хорошилов в суде признал, что переводил деньги украинским фондам, а также скачивал и запускал вредоносную программу, но назвал недоказанным свое участие в конкретной атаке на серверы. Найденные вещества в его доме он назвал бытовыми химикатами и удобрениями, которые можно купить в любом магазине, а переписку о подготовке взрыва объяснил "эмоциональной разрядкой".





Его коллега рассказал T-invariant, что Хорошилов "точно не хакер", который мог бы устроить атаки на инфраструктуру: "И я не могу без смеха читать про его хакерство и атаки на инфраструктуру. Артём, конечно, что-то понимал в компьютерах, но он точно не хакер, он и программировать едва умел. Это абсурд какой-то".

В своем последнем слове Хорошилов сказал, что в Украине живут многие его родственники, поэтому начало войны стало для него "личной трагедией". Он просил судить его "только за то, что я действительно сделал, а не за то, что я мог бы сделать согласно избирательной трактовке доказательств, предположениям и домыслам стороны обвинения".

По данным проекта "Первый отдел", после начала полномасштабного вторжения в Украину российские суды по статьям о госизмене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами осудили 774 человека. Правозащитники подчеркивают, что общей практикой во время войны стало сочетание двух статей в одном деле – госизмены и теракта, до 2023 года таких случаев не было.

