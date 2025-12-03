"Цель была навестить отца". Гражданин Бельгии и России задержан и обвинен в госизмене

В России все больше людей преследуются по сфабрикованным обвинениям в государственной измене. Поводом может стать что угодно – от комментария под постом запрещенных организаций до перевода ничтожной суммы родственнику или знакомому из Украины. Преследованию подвергаются и иностранные граждане, сохранившие в то же время российское гражданство. Приезжать в Россию, чтобы даже просто навестить родных, становится для них все опаснее.

Летом 2025 года 48-летний гражданин Бельгии и России Михаил Лощинин решил навестить отца, перенесшего инфаркт, и отправился в Петербург.

Последние годы он жил в Германии, а работал администратором баз данных в Люксембурге. 1 июля на мотоцикле с немецкими номерами Лощинин пересек латвийскую границу и остановился на погранпереходе в Россию – в пункте пропуска Убылинка (Пыталовский район Псковской области). С собой у него был паспорт РФ, который он и предъявил российским пограничникам.

"Устроили провокацию на границе"

– Году в 2020-м, еще до войны, Миша ездил в Россию на мотоцикле. Он прекрасно доехал и вернулся, воспоминания остались хорошие, и он решил этот "подвиг" повторить, – говорит мама Лощинина Ольга (у нее украинское гражданство, но сейчас она живет в Польше). – Цель была навестить отца, у которого операции на сердце были, он очень плохо себя чувствовал после инфаркта, и был риск, что эта встреча будет последней. Поэтому Миша хотел поехать именно сейчас, не откладывая. Российским паспортом решил воспользоваться, чтобы не возиться с визой (Лощинину как гражданину России виза при въезде в страну не нужна. – СР). Последние 25 лет он провёл в Европе, его сознание изменилось, европеизировалось – он привык полагаться на ответственность системы, на то, что законы соблюдаются.

По словам Ольги, пограничники попросили у Михаила телефон на проверку. И, видимо, нашли там много контактов из Украины. Перед поездкой Михаил ничего не чистил у себя в WhatsApp, поскольку не считал свою переписку с друзьями в Украине преступлением.

– Оснований удерживать его не было, поэтому они устроили провокацию на границе. Он уже долго сидел, ждал окончания проверки, а потом спросил: "Где бы мне купить воды?". Ему говорят: "Ну хорошо, езжай за нами на своём мотоцикле, мы тебе покажем дорогу в местный магазин". Он поехал за ними, они резко куда-то свернули, а потом его же и задержали за пересечение приграничной зоны. То есть они его специально туда завели, чтобы иметь законный повод задержать, – говорит Ольга.

Семья, в которой вырос Михаил, была многодетной, четверо детей родились еще в СССР, а потом разъехались. Михаил с 1999 года жил в Европе. Сестра стала гражданкой Украины, и он часто к ней ездил. В Украине у него было много друзей и знакомых. Их контакты, естественно, были в его телефоне.

Миша всегда был аполитичен, и его работа никак не связана с задержанием, говорит Ольга.

– Это скорее история о том, как человек попал не в то время и не в то место. Как ему, собственно, и обмолвился следователь... Миша всегда имел отличную репутацию, работодатели его ценили. А вообще, он человек разносторонний: байкер, играет на гитаре, поет и ставит свет для спектаклей небольших русских театров, купил за свои деньги аппаратуру, всячески продвигает русскую культуру среди своих западных друзей и знакомых. Связь со своими корнями он не терял... Он влюбчивый человек, у него было несколько браков, но сейчас он холостяк, от второго брака у него есть дочь.

Когда Михаил поехал в Россию, он все время перезванивался с сестрой и матерью, живущими сейчас в Польше, но 1 июля связь пропала. Через три дня он позвонил с чужого телефона и сказал, что задержан.

– 4-го июля в 10:27 был звонок с российского номера, это был наш Миша, сказал, что телефон для звонка ему дал Дмитрий, сотрудник ФСБ, что он в гостинице "Дубрава" в приграничном городке Пыталово, под охраной, документы и ключи от мотоцикла у него забрали, сам мотоцикл стоит у гостиницы, – вспоминает Ольга.

Михаил рассказал родным, что ему предложили выбрать: либо его определят куда-то в подвал, где он будет сидеть и ждать, пока они решат, что делать с ним и его документами, либо можно поехать в гостиницу и подождать там, живя за свой счет.

– Естественно, человек не хочет сидеть в подвале, какие-то деньги у него были, номера там недорогие, и он выбрал гостиницу. У него забрали телефон, паспорт, документы на мотоцикл и приставили охрану, без которой ему не разрешалось покидать номер. Каждый выход на улицу нужно было согласовывать – в магазин, на почту он выходил в их сопровождении, – продолжает Ольга.

В гостинице "Дубрава" Михаил провёл почти месяц.

– У Миши заканчивались деньги, мы уже сильно нервничали и вызвали адвоката, который приехал в эту гостиницу 1 августа вечером и успел повидаться и переговорить с Мишей. А 2 августа группа неизвестных людей увезла его из гостиницы в неизвестном направлении. Эти дни были для нас самыми тяжелыми. Как потом выяснилось, из Пыталово его увезли в Старый Оскол, в Белгородскую область, везли его несколько дней. Миша потом рассказал, что по дороге они проезжали Смоленск – это ему удалось увидеть. Оказывается, в переписке за 2022 год бывшая девушка Михаила просила у него денежной помощи, сейчас её аватарка с украинской символикой, а в 2022 году ее еще не было.

Адвокат, рассказывает Ольга, поехал в Старый Оскол, но в местном СИЗО ему сказали, что у них "такого человека нет". Тогда адвокат написал заявление в прокуратуру, ФСБ и Следственный комитет с просьбой разобраться – куда делся человек. 21 августа Михаил позвонил сам – из псковского СИЗО №1, опять с чужого телефона, номер которого не определялся.

– Судя по голосу, он был на себя не похож – явно был под давлением, переспрашивал кого-то: "Сейчас можно говорить, да?". То есть это был звонок в присутствии, – говорит Ольга. – Он сказал, что его обвинили в госизмене, статья 275 УК РФ – финансирование представителей иностранного государства, противника Российской Федерации. Потом нам позвонил некий Денис, который представился Мишиным адвокатом. Мы сказали, что у нас уже есть адвокат. Он еще раз перезвонил и сказал, чтобы мы не вздумали никого нанимать, что нашего адвоката не допустят даже на заседание по мере пресечения. Мы записали его на диктофон, но, конечно, не послушались – он не имел права так говорить, и наш адвокат пришёл на заседание. С тех пор Миша сидит в псковском СИЗО, он под следствием.

Позже Михаил рассказал, что в Старом Осколе его поместили в специализированное учреждение для содержания украинских военнопленных.

– Там к нему применяли пытки и издевательства, и моральные, и физические. Прежде всего у него забрали очки. У него очень плохое зрение, минус 8, он практически перестал видеть. Ходить можно было только с опущенной головой, согнувшись. Его раздевали догола, избивали. Обо всем этом он рассказал адвокату. Он был совершенно раздавлен, и конечно, это делалось преднамеренно, чтобы подавить надежду, что он вообще может выйти на свободу, и чтобы он соглашался подписывать любые документы, которые ему подсунут. Одну бумагу его заставили подписать – что он до 21 августа свободно гулял по России. Это он нам недавно рассказал. Но у нас есть документ, где указано, что он был в Старом Осколе, и вряд ли получится без документов и транспортного средства свободно гулять по России и не сообщать ничего родственникам. Там очень много нестыковок в их "доказательной базе", – говорит Ольга.

"Я в ужасе от того, что случилось с сыном"

10 ноября Михаил Лощинин встретил в псковском СИЗО свой 48-й день рождения.

– Я в ужасе от того, что случилось с сыном, у меня произошла кардинальная переоценка ценностей, я не ожидала, что органы будут так себя вести, – говорит мама Михаила. – При этом полного доверия к российским правоохранительным органам у меня не было. У меня дедушка сидел в 1937 году. Он был офицером Белой армии. Семья тогда жила в Грозном, моя мама была маленькая. Несколько таких же бывших офицеров жили недалеко, они собирались кружком, читали, ездили на пикники, интеллигентные люди, и весь этот кружок был арестован. Дедушка единственный выжил, потому что ничего не подписал, остальных расстреляли. Какой ценой это ему далось, он никогда никому не говорил. Моя мама, будучи ребёнком, носила ему передачи.

Ольга внимательно изучила ст. 275 УК РФ о госизмене и считает, что ее просто "натянули на мирного и совершенно невиновного человека".

– У нас очень хорошая, дружная семья. Правда, папа в Петербурге живёт, мы в разводе, но у нас нормальные отношения, сейчас мы даже чаще стали общаться. И все дети дружные. Миша всегда был очень добрым, мы даже хотели, чтобы он стал врачом, ведь доброта для врача – это очень важно. Но он выбрал другую стезю, ему хотелось быть программистом, у него хорошо получалось, – говорит Ольга.

По ее словам, в Люксембурге, где Михаил работал последние годы, у него много друзей, которые сейчас очень за него беспокоятся.

– У него голова всегда варила прекрасно, и он стал очень широко известным в узких кругах театралов, культурных деятелей русской диаспоры и не только – даже в православной церкви Люксембурга настраивал звук, – говорит Ольга. – Есть записи на YouTube, он на концертах играл на гитаре "Под небом голубым", а его начальник, француз, пел по-русски. И вот какая ирония судьбы, что такого человека можно вот так просто уничтожить... Летом театрам уже пора было начинать готовить сценарии к высокому театральному сезону – и тут Миша пропал. И появилась группа поддержки, все его друзья – я и не подозревала, честно говоря, что их так много.

Друзья Михаила пишут теперь ходатайства с просьбой освободить его из-под стражи, его родные передают их адвокату.

– Хотя Михаил жил в Люксембурге, в последнее время он очень часто к нам заезжал, у него есть девушка в Словакии, и когда он к ней ездил, то находил способы проехать через нас, – говорит Ольга.

По словам родных Лощинина, в СИЗО у него началось отслоение сетчатки.

– В 2024 году он был у офтальмолога, и тогда ему сказали, что пока можно обойтись без операции, но как только в глазах появятся вспышки, надо срочно делать операцию. Сейчас у него появились эти вспышки, – поясняет Ольга. – В тюрьме трудно добиться нормального лечения, я боюсь, что он там может просто ослепнуть. Я не могу представить, что мой сын, не сделавший ничего дурного за свою жизнь, теперь приравнивается к самым опасным преступникам. И только потому, что не прервал своей связи с Россией. Если взять телефон и проверить переписки – каждый второй может оказаться под подозрением, – говорит Ольга.

"Тысячи людей по стране сидят без обвинения"

Адвокат Лощинина от комментариев отказался, поскольку с него взята подписка о неразглашении.

Адвокат Евгений Смирнов, сотрудник правозащитного проекта "Первый отдел", говорит, что таких дел о госизмене очень много, по ним даже были обмены.

По подсчетам Сибирь.Реалии, в 2023 году в России как минимум 148 человек стали фигурантами уголовных дел о госизмене, шпионаже и тайном сотрудничестве с иностранцами, а в суды поступило не менее 88 таких дел. В 2024 и 2025 году тенденция продолжилась. По статистике решений судов за первое полугодие 2025 года, опубликованной судебным департаментом при Верховном суде, было возбуждено 115 дел о госизмене – это вдвое больше, чем за первую половину 2024 года. При этом, по данным "Первого отдела", Верховный суд как минимум в три раза занижает количество приговоров по таким делам.

– У Михаила Лощинина был перевод денег физическому лицу в Украину. А есть, по версии силовиков, такая форма госизмены, она уже больше десятка лет существует – оказание финансовой помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, – говорит Евгений Смирнов. – ФСБшники этим часто пользуются – они, например, могли написать, что девушка, которой Михаил переводил деньги, является сотрудником СБУ или участвует в теробороне – что-то в этом роде. И передача ей денег – это, по версии силовиков, преступление, – поясняет Смирнов.

То, что Михаил месяц просидел в Пыталово без каких-либо обвинений, живя в гостинице за свой счет под охраной, адвоката не удивляет.

– У нас тысячи людей по стране сидят так без обвинения. Кто-то под административными арестами, кто-то в бывших гостиницах, переоборудованных в такие центры, либо прямо в номерах гостиниц. Чаще всего следователям нужно время, чтобы согласовать возбуждение дела. Такие дела согласовываются в Москве.

"Хорошего выхода из такой ситуации не бывает", – замечает Смирнов.

– Могут дать до 13 лет, а единственный шанс на освобождение связан только с обменом, для которого нужно политическое решение. Но сколько людей у нас обменяли за последние 10 лет? Пару десятков, наверное. А сколько политических сидит сейчас в стране? Тысяч 10-15. Но у него, конечно, шансы чуть побольше, потому что он всё-таки гражданин Бельгии. А граждан Бельгии не так много сидит, и если политики этой страны включатся в кампанию по его освобождению, шансы, конечно, резко вырастут, – считает адвокат.

Ольга, мама Михаила, говорит, что представители бельгийского консульства уже несколько раз пытались получить разрешение прийти к нему в СИЗО, но им отказали.

– Он гражданин России. А Россия не признаёт его бельгийского гражданства. Вообще, большинство стран не признают других гражданств, это нормальная практика. Так что бельгийских консулов к нему не пустят, это обычная практика, длящаяся десятилетиями, – говорит Смирнов.

Тем, кто живёт за границей, не надо ездить в Россию без крайней необходимости, "потому что это большой риск", считает Смирнов. Но если всё-таки поездки не избежать, готовиться к ней стоит заранее: покупать отдельные телефоны, продумывать маршрут, советоваться с теми, кто в этом разбирается и быть готовыми к тому, что на границе будут допрашивать и досматривать всю технику.