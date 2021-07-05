Расконсервация. Вадим Штепа – о политическом пейзаже

Эксперт Московского Центра Карнеги Татьяна Становая дала довольно фундаментальную и печальную оценку текущей политической ситуации в России: "Перемены 2020–2021 годов оказались настолько стремительными и глубокими, что сейчас можно говорить о перерождении российского режима. Вопросы о преемниках, о переменах, о пересмотре курса стали неактуальными – система готовится к долгому периоду консервации и введению жесткого регламента политического поведения".



Одно из ее наблюдений: "Реальная оппозиция регионализируется". С точки зрения московских деятелей, называющих себя "федеральными", регионализация оппозиции выглядит чем-то сродни ее маргинализации. К сожалению, многие оппозиционные лидеры по своему централистскому мышлению мало чем отличаются от власти. Проекты вроде Земского съезда муниципальных депутатов у них не вызывают особого политического интереса – ну подумаешь, какие-то провинциальные мундепы! "Федеральную" оппозицию гораздо более тревожит фактический запрет ее представителям избираться в Госдуму: кого-то сажают, вслед за Алексеем Навальным, кого-то выдавливают из страны, как Дмитрия Гудкова. В соцсетях уже панически рассуждают о "конце российской оппозиции" как таковой.



Хотя если причислять к российской оппозиции не только столичных политиков, то следует заметить: репрессии против критиков власти в разных регионах идут уже давно, и они не менее жесткие. Башкирский общественный деятель Айрат Дильмухаметов был в прошлом году приговорен к 9 годам строгого режима – всего лишь за свои "призывы к новой федерации". Якутский шаман Александр Габышев фактически подвергается воздействию возрождённой советской карательной психиатрии. Недавно был вынужден покинуть Россию инициатор создания Федеративной партии, липецкий областной депутат Олег Хомутинников, ему за подготовку к новым выборам угрожали заведением уголовного дела.



Тем не менее в сентябре 2021 года состоятся выборы не только в Государственную думу, но и в 39 региональных законодательных собраний. Это весьма масштабная цифра по сравнению с предыдущими "едиными днями голосования". Можно ли ожидать от этих выборов появления новых региональных политиков? На первый взгляд, это кажется весьма сомнительным. Как по причине жестких избирательных фильтров, так и потому, что в России по-прежнему запрещены региональные политические партии, которые существуют даже в унитарных европейских странах и избираются в Европарламент. А оппозиционные кандидаты в российские региональные парламенты, рассчитывающие на реальный успех, могут получить шанс на победу, лишь присоединившись к одной из уже существующих парламентских партий – КПРФ, ЛДПР или "Справедливой России".

Долгий период консервации вдруг перейдет в неожиданные перемены, как это часто случалось в российской истории

Понятно, что эти партии можно называть "оппозиционными" с большой степенью условности и в кавычках. Однако всё же не нужно представлять их какими-то "идейными монолитами", которыми они хотят казаться. Насколько региональный политик может отличаться от столичного "политбюро" своей партии, показала история с Сергеем Фургалом. Выдвинувшись от ЛДПР и победив кандидата от "Единой России" на губернаторских выборах 2018 года, впоследствии он выдвинул лозунг "Моя партия – Хабаровский край", и его рейтинг в регионе превысил путинский.



Видимо, именно этого Кремль Фургалу не простил, а Владимир Жириновский не решился выступить в его защиту. Вместо арестованного губернатора Москва прислала вроде бы его однопартийца Михаила Дегтярёва, но хабаровчане встретили нового начальника протестами, чем продемонстрировали всю условность российской партийной системы. В сентябре в крае предстоят губернаторские выборы, но на них у кремлёвского наместника нет никаких шансов. "Единственное, на что Дегтярёв может рассчитывать, – это на фальсификации по белорусскому сценарию", – говорит бывший координатор хабаровского штаба Навального Алексей Ворсин.



Региональные представители КПРФ также могут существенно отличаться друг от друга. Например, одним из политических лидеров шиесских протестов стал депутат Госсовета Республики Коми от этой партии Олег Михайлов, заявивший, что строительство мусорных полигонов на Севере – это "колониальная политика". Московские вожди КПРФ уже наверняка забыли этот термин из учебников истории, поскольку сами являются сторонниками имперского централизма. Однако они все же не могут отказаться от таких ярких протестных активистов, как Михайлов, потому что это грозит их партии утратой влияния "на местах".



Партия "Справедливая Россия – За правду" недавно выступила против принудительной вакцинации от коронавируса. Этот документ можно рассматривать как классический образец стремления усидеть на двух стульях, поскольку в нём же сказано о том, что партия считает вакцинацию "настоятельной необходимостью". Понятно, что с Кремлём, который настаивает на вакцинации, "справдисты" ссориться не могут, но вместе с тем очень хотят привлечь на свою сторону скептически настроенных избирателей.



Действительно, "борьба с пандемией" в России зачастую выглядит не как медицинское мероприятие, а как сугубо политический инструмент – тот же Земский съезд был разогнан под этим предлогом, в то время как сама власть устраивает массовые мероприятия вроде праздника "Алые паруса", совершенно игнорируя собственные же ограничения. Но если вакцинацию пытаются сделать необходимым условием для оказания плановой медицинской помощи (как в Москве) или даже не регистрировать браки без нее (как в Нижегородской области) – эти базовые нарушения человеческих прав наверняка могут повлечь за собой массовые протесты в различных регионах.



Вряд ли эти протесты удастся "оседлать" какой-нибудь из официальных партий, но по их спискам в региональные законодательные собрания действительно могут пройти новые политики, которые будут выглядеть живо и контрастно на фоне стерилизованной Госдумы. Хотя для федеративной страны такая "регионализация оппозиции" станет совершенно естественной. Полезно вспомнить, что федеральные политики в США и ФРГ формируются не в столице, а в своих штатах и землях. И "долгий период консервации", который предсказывает Татьяна Становая, вдруг перейдет в неожиданные перемены, как это часто случалось в российской истории.

Вадим Штепа – главный редактор журнала "Регион.Эксперт"



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