Двое россиян стали двукратными чемпионами на Олимпиаде

На Олимпиаде в Токио российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров на спине. Спортсмен установил новый олимпийский рекорд. Это второе золото Рылова на Олимпиаде. Второе место в заплыве занял американец Райан Мёрфи, третье – британец Люк Гринбэнк.

Ещё одной двукратной чемпионкой на Играх в Токио стала россиянка Виталина Бацарашкина. Она взяла золото на турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров. Серебряную медаль выиграла кореянка Ким Минджун, бронзовую — китаянка Сяо Цзяжуйсюань.

По числу золотых медалей россияне находятся на четвёртом месте, уступая Китаю, Японии и США. У российских спортсменов на счету 10 медалей, у китайских 18, у атлетов из Японии и США – 15 и 14 соответственно.

На Олимпиаде в Токио российская сборная выступает под флагом Олимпийского комитета России. Из-за допингового скандала Россия до 2022 года не может использовать на международных соревнованиях государственную символику.

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