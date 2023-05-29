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Фонд Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор

Фонд Wikimedia Foundation, который владеет "Википедией" подал иск в суд к Генпрокуратуре России и Роскомнадзору. Данные об этом размещены на портале судов общей юрисдикции Москвы.

В суде уточнили газете "Ведомости", что фонд просит признать незаконным уведомление Роскомнадзора о нарушении порядка распространения информации в "Википедии" и требование Генпрокуратуры о принятии мер по ограничению доступа к этой информации.

"Уже были иски против Генпрокуратуры и Роскомнадзора по поводу уведомлений о блокировке. Видимо, сейчас по поводу новых. В прошлый раз там нарушалась процедура подачи уведомлений о внесении в реестр. Соответственно, если эти уведомления окажутся незаконными, снимаются все эти суды, за невыполнение незаконных требований не может быть ответственности", – рассказал изданию "Подъём" исполнительный директор "Викимедиа РУ" Станислав Козловский.

  • После российского вторжения в Украину "Википедии" назначили уже десять штрафов за отказ удалять материалы. Их общая сумма достигает почти 17 миллионов рублей.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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