Фонд Захара Прилепина и центр "Рубикон" попали под санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, одним из которых Украина, по словам Зеленского, синхронизировала свои санкции в отношении России с США, а другим - ввела ограничительные меры в отношении лиц, причастных к разработке и производству российских дронов. Указы опубликованы на сайте Офиса президента.

В рамках пакета, синхронизированного с Соединёнными Штатами, Украина применила санкции против 26 юридических лиц России, связанных с энергетическим сектором. Среди них – компании "Роснефть", её дочерние предприятия, а также компании, входящие в группу "Лукойл". США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний в октябре на фоне отсутствия прогресса в переговорах о мире.

Второй указ вводит санкции против 36 физических и 13 юридических лиц. Среди них, в частности, лица, причастные к деятельности центра "Рубикон", операторы которого участвуют в боевых действиях против Украины. Радио Свобода публиковало расследование о деятельности "Рубикона", помимо прочего, установив, где именно расположен этот центр.

Санкции введены также против нескольких фондов, которые собирают средства для финансирования российских военных, участвующих в войне против Украины. Среди них Фонд Захара Прилепина. Санкции также введены против мобильных операторов, которые, как утверждается, снабжают сим-картами дроны типа "Шахед", и против компаний, причастных к разработке и производству беспилотников.