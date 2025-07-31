"Фонтанка": директора МХАТ Владимира Кехмана обвинили по делу о взятке

Следственный комитет предъявил директору МХАТ имени Горького Владимиру Кехману обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на свои источники.

По версии следствия, в 2022 году гендиректор подрядной компании театра Марат Каргинов купил за 27 миллионов рублей автомобиль Mercedes и передал его в пользование Кехману. Следствие считает это частью неформальных расчётов за строительные контракты на объектах Минкульта. Каргинову инкриминируют дачу взятки.

29 июля Кехмана и Каргинова допроили в Следственном комитете, но меры пресечения им не избрали.

9 июля в МХАТ и у Кехмана прошли обыски по делу о растрате при реконструкции старой сцены театра. Тогда ему предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере, после чего отпустили под подписку о невыезде. Официальных комментариев от следователей не поступало.