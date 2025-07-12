"С кем-то не поделился". За что преследуют Владимира Кехмана

С Владимира Кехмана, которого обвиняют в растрате в особо крупном размере, взяли подписку о невыезде. Директору московского МХАТ и петербургского Михайловского театра инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК, по которой Кехману грозит до 10 лет лишения свободы. По данным СМИ, внимание следствия привлекли контрактакты на реконструкцию старой сцены МХАТ стоимостью около 1 млрд рублей. Её планировали открыть осенью 2025 года.

Кехман пока проходит свидетелем по делу о присвоении или растрате в особо крупном размере, возбужденному в отношении неустановленных лиц.

OSINT-расследовательница "Трансперенси Интернешнл – Россия" Кристине Багдасарян напоминает, что Владимир Кехман – бизнесмен, который пришёл руководить искусством после обвинений в мошенничестве:

Раньше власть закрывала глаза на его проблемы с законом

– Владимир Кехман – не рядовой чиновник, а известный предприниматель. В 1990-е он сделал карьеру на импорте фруктов. Его компания JFC была одним из крупнейших поставщиков бананов, а самого бизнесмена ещё называли "банановым королём". Кехман был весьма успешен, пока в 2012 году его бизнес не рухнул. Лондонский суд признал его компанию банкротом, а его самого обвинил в мошенничестве с кредитами Банка Москвы. Тогда долговые претензии превышали 18 млрд руб. Параллельно в России шло его банкротство и расследование, но в 2017 году дело закрыли в связи с истечением срока давности.

Несмотря на эти скандалы, Кехман сумел перейти в сферу культуры: с 2007 года он работал в Михайловском театре, а в 2021-м возглавил МХАТ им. Горького. Кроме того, он спонсировал реставрацию храмов и получал за это награды Русской православной церкви. Поэтому нынешние обвинения в его адрес выглядят неожиданно, ведь раньше власть закрывала глаза на его проблемы с законом и даже доверила ему руководить крупными театрами, – говорит Кристине Багдасарян.

В 2015 -2017 годах Владимир Кехман занимал должность генерального директора, а с 2017 по 2021 год – художественного руководителя Новосибирского государственного театра оперы и балета. О том, какая репутация сложилась у Кехмана в кругах деятелей культуры, и с чем может быть связано возбуждённое против него дело, говорит кинокритик и журналистка Екатерина Барабаш:

Когда его назначали директором Михайловского театра, было понятно что он, извините за выражение, бандит

– Когда я услышала об обвинениях в адрес Владимира Кехмана, я совсем не удивилась: мы видим, что сейчас очень многие чиновники из разных областей и самых разных рангов оказываются за решёткой. Некоторые, как экс-министр транспорта Роман Старовойт, даже стреляются из-за начавшихся против них уголовных преследований. Сейчас очередь дошла до Кехмана, против него были возбуждены уголовные дела, и об этом все знали.

Когда в 2007 году его назначали директором Михайловского театра, было совершенно понятно, что он, извините за выражение, бандит. Он тогда находился под следствием, его обвиняли в разного рода мошеннических акциях, и для тех, кто его назначал, это не было секретом. Так обычно и бывает в таких бандитских связках: обязательно рано или поздно начинается какая-то делёжка, но я думаю, что это просто одна из частей нынешних репрессий против чиновников .

– Какая вообще у Владимира Кехмана репутация в театральной среде? Что о нем говорят?

– Какая у него может быть репутация? Это выскочка, это мешок с деньгами, собственно, поэтому он и стал в своё время директором Михайловского театра. Было понятно, что он готов в него вкладываться. Он же считал себя меценатом, знатоком и покровителем музыкального театра. Ему просто очень хотелось, как многим богатым людям, пролезть в культурную сферу и там утвердиться, чтобы о нём говорили не только как о сомнительном бизнесмене, но и как о человеке, который что-то сделал для искусства. Это своего рода гордыня, свойственная многим малообразованным людям.

Я думаю, что это был договор баш на баш – вы мне эту должность, а я вам деньги и соответствующую идеологическую поддержку. Что касается репутации в культурных кругах – на него смотрели с брезгливостью. Видимо, он был не самым плохим директором – он, в общем-то, способный менеджер. Но когда откровенного бандита назначают на должность директора крупного театра, о чём тут говорить? Может быть, он с кем-то не поделился. Это же свои кланы, у них свои отношения, и мы никогда не узнаем, что там на самом деле происходит, – уверена Екатерина Барабаш.

Это же свои кланы, у них свои отношения

Дело Владимира Кехмана возникло на фоне череды резонансных антикоррупционных расследований последних лет. Борьба с коррупцией – новый тренд российской власти. Она регулярно отчитывается о росте числа коррупционных преступлений и их раскрытии. К примеру, в 2024 году их было зарегистрировано 38,5 тыс. – на 5,7% больше, чем в 2023-м. А в первом квартале 2025 года их число выросло сразу на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Акцент делается на крупных хищениях: число преступлений, совершенных в особо крупном размере или организованной группой, выросло почти на 50%. Одна из последних громких новостей с фронта борьбы с коррупцией – самоубийство крупного российского чиновника, экс-министра транспорта России Романа Старовойта. По данным СМИ, он мог покончить с собой из-за возможного уголовного преследования. На Старовойта мог дать показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. Он проходит по делу о хищении 1 млрд руб., выделенных на строительство защитных сооружений на границе с Украиной. Смирнов сменил Старовойта на должности губернатора после того, как тот перебрался в Москву на министерский пост.

Власти явно стремятся показать прогресс в борьбе с коррупцией, полагает Кристине Багдасарян из "Трансперенси Интернешнл – Россия":

Мы наблюдаем резкий рост числа уголовных дел, связанных именно с растратой и хищением бюджетных средств

– Сейчас мы наблюдаем резкий рост числа уголовных дел, связанных именно с растратой и хищением бюджетных средств. Если в 2021 году прокуратура возбуждала около 600 дел о нарушениях при расходовании бюджета, то в 2024 году таких дел стало более 1300, то есть их число выросло более чем в два раза. По данным МВД и Росфинмониторинга, совокупный ущерб от хищений в бюджетной сфере в 2024–2025 годах оценивается в более чем 100 млрд рублей, при этом большая часть – это крупные и особо крупные растраты, выявленные при проверках государственных подрядов, реконструкций, соцпроектов и оборонных контрактов.

– В чём особенность дела Кехмана?

– С одной стороны, деятели культуры довольно редко становились мишенью громких коррупционных дел. Самый известный прецедент – дело режиссера Кирилла Серебренникова в 2017–2020 годах, когда его обвинили в хищении 129 млн руб., выделенных на театральный проект "Платформа". В итоге суд приговорил Серебренникова к трем годам условно. Многие тогда считали процесс политически мотивированным. Кехман же, напротив, всегда был лоялен власти и близок к официальным кругам в культуре. Поэтому его нынешние проблемы некоторые наблюдатели восприняли как сюрприз, потому что "своих" обычно выгораживают.

Борьба с коррупцией в России носит выборочный характер

С другой стороны, дело Кехмана вписывается в общий тренд усиления показательной борьбы с хищениями из бюджета. В театральной среде крутятся большие государственные деньги, связанные с крупными реконструкциями, постановками за счёт бюджета и т.д. Назначение Кехмана в МХАТ совпало с выделением значительных средств на ремонт сцены. Поэтому логично, что кампания добралась и до культуры – власть демонстрирует, что "неприкасаемых" нет даже среди своих. Тем более, что репутация самого Кехмана ранее была запятнана финансовыми скандалами, а это упрощает обоснование его преследования.

– Какие ещё сферы может затронуть антикоррупционный тренд ?

– Здесь важно отметить, что борьба с коррупцией в России носит выборочный характер. По-прежнему существует "неприкосновенный" круг лиц, близких к высшей власти и крупному бизнесу. Их стараются не трогать. Такие дела часто инициируются, чтобы снять социальное напряжение или решить конфликты внутри элит. Например, кампанию в Минобороны некоторые связывают с поиском ответственных за проблемы в армии на фоне войны. В случае с Кехманом не исключено, что дело инициировано для предупреждения других руководителей учреждений культуры: дескать, даже если человек лоялен системе, спрос за растрату всё равно будет. В будущем можно ожидать, что аналогичные дела будут возникать и в других областях, где крутятся большие государственные деньги, – полагает Кристине Багдасарян.