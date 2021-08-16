Forbes: 74% товаров и услуг стали менее доступны для россиян

Доступность 74% товаров и услуг, которые россияне активно покупали в 2013 году и продолжают покупать, за восемь лет упала в пределах 69%, говорится в исследовании Forbes. Издание сравнило цены на товары и услуги из потребительской корзины Росстата в 2013 году и в 2021 году. Изменение покупательской способности журнал оценил в процентах относительно уровня первого полугодия 2013 года.

"По данным Росстата, реальные доходы россиян почти преодолели последствия пандемического кризиса, приблизившись к уровню 2019 года. Но благосостоянию населения все еще очень далеко до другого докризисного года — 2013 года", — отмечается в исследовании.

Реальные доходы россиян в среднем более чем на 10% ниже, чем восемь лет назад. Больше всего подорожали продукты питания. В потребительской корзине с 2013 года сохранился 121 продукт, из них 103 сегодня менее доступны "среднему" кошельку, чем восемь лет назад.

Лучше всего обстоят дела с продуктами из мяса: свинины, говядины, кур, мясного фарша или вареной колбасы на средний по России доход сегодня можно купить больше, чем в 2013-м: например, не 80 кг бескостной свинины или вареной колбасы, а 96 кг и 85 кг соответственно.

Доступность подавляющего большинства овощей и фруктов ниже, чем в 2013 году. Исключение составляет капуста, лук, огурцы и виноград.

Из бакалейных товаров доступнее стала лишь соль. Килограмм гречки более чем вдвое дороже, чем в 2013 году. Пшена россиянин на средний доход купит 580 кг — на 257 кг меньше, чем восемь лет назад, макарон — 409 кг (на 57 кг меньше), подсолнечного масла — 276 кг (на 23 кг меньше), сахара — 708 кг (на 26 кг меньше).

Хуже всего дела обстоят с рыбой, молочными продуктами, куриными яйцами и хлебом: здесь доступность упала по всем категориям. Например, в первом полугодии 2021 года россиянин со средним доходом мог позволить себе купить 92 кг рыбного филе — на 35 кг меньше, чем в аналогичный период 2013 года.

Значительную часть непродовольственных товаров в потребительской корзине составляют различные медикаменты. Цен на большинство из них росли опережающими доходы темпами: так, сильно подорожали валидол, корвалол, валокордин, алмагель, поливитамины.

Электроника и бытовая техника, за исключением мелких товаров типа энергосберегающих ламп и флэш-накопителей, тоже потеряла в доступности. Почти вдвое подорожали электропылесосы, цветные телевизоры и микроволновые печи, более чем на 60% — стиральные машины и ноутбуки.

Доступнее стали услуги связи: абонентская плата за доступ к интернету за восемь лет увеличилась с 534 до 564 рублей, телефонные разговоры подорожали незначительно.

Большую, чем в 2013 году, часть дохода съедает оплата жилищно-коммунальных услуг: водоснабжения, отопления, электроэнергии, вывоза мусора.

В реальном выражении россияне сегодня тратят на потребление меньше, чем в 2013 году, констатирует главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова. Причина снижения покупательской способности — кризис 2014-2015 годов, повлекший за собой сильное падение благосостояния, напоминает начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Центра развития Высшей школы экономики Владимир Бессонов.