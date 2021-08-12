"На перемены не надейтесь": Сергей Шойгу как лицо "Единой России"

Накануне выборов в Госдуму России, которые назначены на 19 сентября 2021 года, заметно возросла активность министра обороны России Сергея Шойгу. Президент Владимир Путин назначил его первым номером в списке партии "Единая Россия", которая стремительно теряет популярность. Министр обороны, который должен поднять рейтинги партии власти, ездит по стране, встречается с населением и делает громкие заявления. Но эксперты уверены, что даже это вряд ли отразится на результатах "Единой России", которая давно перестала реагировать на реальные нужды российских избирателей и оторвалась от действительности.



На молодежном форуме "Территория смыслов" Сергей Шойгу заявил, что в прошлом ему "посчастливилось" работать вместе с лидерами боснийских сербов, осуждёнными по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности, – Радованом Караджичем и генералом Ратко Младичем. Этих военных преступников, а также бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, который умер в Гааге ещё до вынесения ему приговора, Шойгу упомянул, рассуждая об угрозе "разложения общества", которая, по его мнению, актуальна и для России.

По мнению Шойгу, Милошевич, Караджич и Младич поняли, что бывшая Югославия "разлагается изнутри". "Всё это была целенаправленная работа, когда из одной страны получилось шесть государств", – сказал Шойгу, не сказав, кто именно вёл эту работу. В каком контексте Шойгу работал вместе с Караджичем, Младичем и Милошевичем, он не уточнил. В годы войны в Боснии Сергей Шойгу возглавлял российское МЧС.

Лидеры боснийских сербов были осуждены в Гааге по нескольким статьям обвинения, главное из них – это геноцид, которым суд признал убийство около 8 тысяч боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. Сейчас Караджич и Младич по приговору Гаагского трибунала отбывают пожизненные сроки.

Помимо Югославии, в качестве примеров "разложения общества" Шойгу привёл также Сирию, Египет, Тунис, Ливию. Во всех этих странах 10 лет назад произошли антиправительственные выступления, приведшие или к смене власти, или к гражданской войне. Официальная Москва нередко относит события в этих странах – как и в Сербии, Грузии и Украине – к так называемым "цветным революциям", которые она оценивает резко негативно. В поддержке таких революций и возможной подготовке их аналога в России Москва обвиняет Запад.

Также в ходе общения с молодежью Сергей Шойгу призвал не посягать на один из символов России – свою коллегу по партии, первую женщину-космонавта Валентину Терешкову. "У каждой страны должны быть свои символы. У нас это Гагарин и Терешкова, Шаляпин и Рождественский, и Вознесенский, и много еще кто, – сказал Шойгу на молодежном форуме "Территория смыслов". – Скажем, Ростропович Мстислав Леопольдович – дивный человек, которого, собственно, выселили из нашей страны. Он отчаянно боролся, и боролся, кстати сказать, за страну. Великий поэт Евгений Евтушенко или Булат Окуджава... Это люди, которые очень любили нашу страну и являлись ее патриотами. Есть те и то, чем имеем право и можем гордиться".

Шойгу также сказал, что в России должны гордиться победой в Великой Отечественной войне, чтить ветеранов, полководцев. По словам министра, это "то, что составляет историю нашей страны, целостность нашей страны, символы нашей страны". По словам министра обороны, некие люди в последнее время начинают говорить, что "Терешкова не та, и Гагарин плох". "Мы не должны позволять делать это. Будь то сосед по лестничной площадке или какая-нибудь вражина из-за рубежа", – заключил Шойгу.

Валентина Терешкова – первая женщина-космонавт, совершившая полет в космос в 1963 году. После этого она занимала различные номенклатурные должности как в СССР, так и в России. В 2020 году Валентина Терешкова стала автором поправки к Конституции России, которая обнулит президентские сроки Владимира Путина и позволит ему остаться у власти до 2036 года.

66-летний Сергей Шойгу – первый номер в списке "Единой России", одобренном президентом Владимиром Путиным. Министр возглавил список партии власти во второй раз: на выборах 1999 года тогдашний глава МЧС возглавлял пропутинский блок "Единство", прообраз нынешней "Единой России".

Политолог Аббас Галлямов полагает, что, несмотря на все усилия, Сергею Шойгу не удастся поднять рейтинг партии "Единая Россия":

Главный месседж очень простой: перемен не будет

– Мне кажется, что выбор первыми лицами "Единой России" Сергея Лаврова и Сергея Шойгу был ошибкой. Потому что российский избиратель нуждается в переключении внимания государства с проблем безопасности и внешней политики на проблемы внутрироссийского обустройства, обустройства жизни избирателя. Экономика, социалка, здравоохранение, безработица, низкие зарплаты и так далее – все эти внутренние проблемы волнуют людей на порядок больше, чем проблемы обороны и внешней политики. Когда "Единая Россия" в качестве лидеров списка выбирает министра обороны и министра иностранных дел, она словно говорит избирателям: вот наши приоритеты, а вы не надейтесь ни на какие перемены. И поэтому главный месседж, который послала "Единая Россия", очень простой: перемен не будет, зря вы на это надеетесь, пока мы у власти, все будет по-прежнему, нашими приоритетами останутся внешняя политика и оборона, а вопросы внутреннего обустройства для нас вторичны. Именно это одна из причин того, что рейтинг "Единой России" не растет, а падает: единороссы явно не попали в запросы избирателя. Понятно, что это был не электоральный, а аппаратный выбор. Он отражает представления Путина о прекрасном. Российская власть авторитарна, она потеряла связь с избирателем, потеряла связь с населением и действует, исходя не из приоритетов населения, а из своих собственных представлений о том, как должен вести себя избиратель. Эти вещи уже давно не совпадают.

– Что будет с Шойгу после выборов? Он вернется к своей работе в Минобороны или его будут использовать как лицо партии дальше?



– Нельзя исключать ни того, что он вернется в Минобороны, ни того, что он вдруг пересядет в кресло депутата Госдумы. Наверное, не рядового, возможно, он станет спикером Госдумы – если Путин решит от него таким образом избавиться.



– А видите вы его преемником Путина на президентском посту с учетом прошлых заслуг и верности президенту?

Шойгу подходит для ресторана, но вот для ЗАГСА не подойдет

– Вообще, Путин – человек очень консервативный, и он приближает к себе лишь людей, с которыми вырос. Это может быть все-таки кто-то из Питера, как Медведев, например. Шойгу в этом смысле все равно для Путина чужак. Хотя, конечно, он верно и исправно служит, видно, что Путин к нему благоволит. Но выбор преемника – это же нечто гораздо более интимное, кто попало на это место не подойдет. Это как выбор между тем, с какой девушкой сходить в ресторан, и с какой пойти в ЗАГС – это принципиально разные вещи. Шойгу подходит для ресторана, но вот для ЗАГСа не подойдет , – уверен политолог Аббас Галлямов.

Аналитик Юрий Федоров полагает, что Сергея Шойгу назначили первым лицом "Единой России" за неимением лучших кандидатов – его репутация и рейтинг среди населения все-таки повыше, чем у других российских чиновников высокого ранга:

На безрыбье и рак – рыба, Шойгу популярен больше, чем другие

– Если говорить коротко, на безрыбье и рак – рыба. Шойгу действительно популярен в массах больше, чем другие деятели российской власти. Но если всерьез смотреть на его успехи в роли министра обороны, я думаю, что оснований для высоких оценок нет. Его главная задача на этом посту – обеспечить лояльность военного командованию президенту России. В какой мере он с этим справляется, сказать трудно. У нас нет оснований для более-менее обоснованных оценок, насколько военное командование лояльно президенту. Наверное, в такой стандартной полувоенной ситуации у генералов нет особых оснований быть недовольными верховным главнокомандующим. Это должно проверяться в каких-то боевых действиях, кризисных ситуациях, а этого мы пока не знаем. Судя по тому, что его не снимают с должности министра обороны, он с этой политической задачей справляется. Президент им удовлетворен. Но все это, повторю, должно проверяться в условиях кризиса, а кризиса, к счастью, пока нет.

- А что будет с Шойгу после выборов?

Есть слухи, что он может стать премьер-министром, но я в этом сомневаюсь

– Я думаю, что в партии он работать не будет. Потому что партия – это далеко не самый главный инструмент власти в России. На посту министра обороны он Путина до сих пор устраивал, и я думаю, что он на нем и останется. Есть всякие неподтвержденные слухи и спекуляции о том, что он может стать премьер-министром, но я в этом сомневаюсь. Его знания в области экономики, финансов и так далее минимальны. Понятно, что российским чиновникам это никогда не мешало делать карьеру, но в случае с Шойгу сложно представить его решающим сложные экономические вопросы. Преемником Владимира Путина на посту президента я его тоже не вижу – хотя бы потому, что Путин сам, по своей воле, с этого поста не уйдет – слишком опасно, – считает аналитик и военный эксперт Юрий Федоров.



Согласно результатам майских опросов "Левада-центра" (признан Минюстом РФ иностранным агентом), за партию "Единая Россия" готовы были голосовать лишь 15 процентов москвичей. Ещё в феврале доля готовых проголосовать за партию власти в Москве составляла 27%. Социологи отмечали, что "для определения возможного расклада на выборах нужно использовать результаты опросов в пересчёте на тех, кто готов голосовать и определился с выбором. Таким образом, в Москве "Единая Россия" могла бы получить около 28% голосов по партийным спискам". При этом, согласно исследованию, больше половины москвичей вообще не знают, когда пройдут выборы в Госдуму, 25% не стали бы голосовать ни за кого, а 17% респондентов не определились со своими предпочтениями.