Google перестанет удалять из поисковой выдачи запрещенный в России контент, если суд удовлетворит иск "Царьграда" к американской компании, пишет Forbes со ссылкой на пояснения к апелляционной жалобе, которые представитель Google LLC направил в Девятый арбитражный апелляционный суд. Решение суда грозит компании гигантским штрафом или нарушением санкционного режима. Google предлагал "Царьграду" мирно урегулировать спор, но переговоры двух компаний "завершены, не начавшись по существу", заявили в "Царьграде".

Негативные последствия для Google влекут и "явные публично-правовые риски для Российской Федерации в целом", предупреждает компания, и не могут не поставить под удар и надлежащее выполнение Google требований федерального законодательства. Google перестанет удалять из поисковой выдачи те страницы и данные, которые были заблокированы российскими органами власти в установленном порядке.

Во втором полугодие 2020 года Google исключил из поисковой выдачи контент по запросу Роскомнадзора в отношении 250 000 интернет-страниц и не проиндексировал в поисковой выдаче 167 000 страниц на основании 149-ФЗ, говорится в документе.

Google предлагает российскому суду компромисс: компания продолжит блокировать каналы "Царьграда", но при этом продолжит исполнение закона об удалении результатов поисковой выдачи, считает управляющий партнер Art de Lex Дмитрий Магоня, представляющий интересы "Царьграда".

15 августа "Царьград" направил в Google письмо, в котором заявил, что переговоры о мирном разрешении спора "завершены, по существу не начавшись". "Царьград" предложил обсудить Google техническую сторону восстановления заблокированного Google-аккаунта и YouTube-канала "Царьграда", включая возможную компенсацию негативных последствий от более, чем годичной блокировки.

В ответ "Царьград" получил "очень осторожную позицию" юридической фирмы Baker McKenzie, представляющей интересы Google, в которой говорится, что "Google восстановит как было", но с ограничениями, следует из документа. Например, во время одного из заседаний суда партнер Baker McKenzie Эдуард Бекещенко заявил, что аккаунт "Царьграда" уничтожен и решение суда о восстановлении доступа к его контенту невозможно исполнить, говорится в письме. Кроме того, Google указала, что не сможет включить для "Царьграда" некоторые сервисы, связанные с перечислением вознаграждения. Также интернет-компания предупредила, что будет подчиняться решениям Управления по контролю за иностранными активами США.

Google заблокировал "Царьград" в июле 2020 года. Корпорация объяснила это тем, что владелец канала Константин Малофеев находится под санкциями США. Сам Малофеев в интервью Forbes назвал действия компании цензурой. Телеканал подал иск в суд к трем юридическим лицам, входящим в группу Google, и 13 апреля московский арбитраж удовлетворил его в полном объеме, признав блокировку YouTube-канала незаконной и потребовав обеспечить к нему доступ пользователей.

Если Google не выполнит решение суда, то компании грозят высокие штрафы – 100 тысяч рублей просрочки за каждый день неисполнения решения суда. Каждую неделю сумма будет увеличиваться вдвое. По подсчётам аналитиков Baker & McKenzie, через семь месяцев размер неустойки составит 94 триллиона рублей. Эта сумма сравнима с капитализацией материнской компании Google – Alphabet.

Если Google не выиграет апелляцию, то ему придется платить неустойку. Это может повлечь штрафы со стороны Управления по контролю за иностранными активами за нарушение санкционных ограничений. Вместе с тем компания может получить разрешение американской стороны на исполнение решения московского суда.