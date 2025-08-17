Fox News опубликовал письмо Мелании Трамп Путину о детях

Телеканал Fox News опубликовал письмо первой леди Мелании Трамп, которое она написала президенту России Владимиру Путину. Это письмо Путину передал президент США Дональд Трамп во время их встречи на Аляске.

Сообщается, что Путин сразу же прочитал его в присутствии американской и российской делегаций.

"У каждого ребёнка в сердце одни и те же тихие мечты, независимо от того, родился ли он в сельской местности или в великолепном мегаполисе. Они мечтают о любви, возможностях и безопасности", – говорится в письме.

По ее словам, "в современном мире некоторые дети вынуждены носить в себе тихий смех, не тронутый окружающей тьмой, – безмолвный протест против сил, которые могут лишить их будущего".

"Господин Путин, вы можете в одиночку вернуть им мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России – вы окажете услугу всему человечеству. Такая смелая идея выходит за рамки любых человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту идею в жизнь одним росчерком пера сегодня. Время пришло ", – написала первая леди.