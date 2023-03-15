Frank RG: Миллионеры выводят деньги из российских банков

Богатые россияне, на счетах которых было более миллиона долларов, стараются выводить деньги из российских банков. Как показало исследование банковской компании-аналитика Frank RG, в 2022 году их вклады сократились примерно на 20 процентов. В то же время возросло число инвестиций в зарубежную недвижимость, прежде всего в странах, которые не ввели санкций против России. Например, в Объединённых Арабских Эмиратах состоятельные российские клиенты приобрели активов на 800 миллиардов рублей.

По данным Frank RG, популярностью у обеспеченных россиян пользуется недвижимость класса люкс в таких странах, как ОАЭ, Турция и Кипр. В 2022 году россияне приобрели там недвижимости на общую сумму более одного триллиона рублей. Кроме того, многие вкладчики переводят свои деньги в зарубежные банки или в золото. По оценке крупнейших российских банков, россияне в 2022 году купили 75 т тонн инвестиционного золота, хотя в предыдущие годы инвестиции в драгоценные металлы были малопопулярны.

Из результатов анкетирования клиентов, проведенного аналитиками Frank RG, следует, что наиболее привлекательной страной для инвестиций и обслуживания капитала являются ОАЭ. 15,7 процента состоятельных клиентов уже используют эту юрисдикцию и еще 16,1 процента планируют это делать. Также они упоминают возможность обслуживать свои капиталы в банках Казахстана, Армении, Турции и Китая. Страны Евросоюза и Швейцария, напротив, полностью ушли из планов состоятельных российских вкладчиков.

По данным Центробанка, в 2022 году объем переводов денежных средств в банки-нерезиденты вырос почти в три раза — с 2,3 триллионов до 6,63 триллионов рублей.