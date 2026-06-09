Франция и Британия ввели санкции за насилие на Западном берегу

Франция, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Норвегия ужесточают санкции в отношении израильских поселенцев в связи с насилием на Западном берегу Иордана, заявил во вторник французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

"Сегодня мы вводим новые санкции против лиц, ответственных за активизацию поселенческой деятельности и насилия", - написал Барро в соцсети X. Он отметил, что на национальном уровне Франция запретила въезд на свою территорию израильскому министру финансов Бецалелю Смотричу, четырём лидерам поселенческих организаций и двадцати одному поселенцу, подозреваемых в насильственных действиях.

В тот же день о пакете санкций, в координации с Канадой, Францией и Норвегией, объявила Великобритания. В заявлении правительства говорится, что ограничения направлены против "сетей, участвующих в финансировании, содействии и осуществлении насилия со стороны поселенцев на оккупированной территории". Как подчёркивают в Лондоне, "продолжающееся незаконное расширение поселений подрывает жизнеспособность решения о создании двух государств".

Британские власти вновь призвали правительство Израиля прекратить расширение поселений, привлечь к ответственности виновных в причинении вреда палестинскому населению и снять действующие ограничения на функционирование палестинской экономики. Лондон пригрозил дальнейшими действиями, если ситуация не улучшится, отмечает Reuters.

Санкции последовали за расследованием ООН, по результатам которого объявлено, что израильские власти были непосредственно причастны к нападениям поселенцев, в результате которых погибли, получили ранения и были вынуждены покинуть свои дома палестинцы на Западном берегу, в то время как израильские силы безопасности обеспечивали защиту поселенцев.

Израиль отвергает обвинения в том, что его военнослужащие укрывают поселенцев во время нападений на палестинцев на Западном берегу, заявляя, что такие действия являются самовольными инцидентами, нарушающими военный протокол, и подлежат изучению и проверкам.

В прошлом году Великобритания присоединилась к своим союзникам, включая Францию и Канаду, признав Палестинское государство. Власти Израиля резко раскритиковали решения, назвав их вознаграждением за нападение на Израиль в октябре 2023 года, с которого началась длительная война в секторе Газа против радикальной группировки ХАМАС. Она признана террористической в Соединённых Штатах, Евросоюзе и самом Израиле.