Франция ошрафовала Google за монополию в онлайн-рекламе

Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал корпорацию Google на 220 миллионов евро. Ведомство установило, что компания злоупотребляла доминирующим положением при размещении онлайн-рекламы.

Ранее на Google пожаловались три медиа – News Corp, французская ежедневная газета Le Figaro и бельгийская Groupe Rossel. Они обвинили корпорация в монополии на продажу рекламы для их веб-сайтов и приложений. Регулятор пояснил, что корпорация давала преимущества своим технологиям Google Ad Manager.

Корпорация не стала оспаривать штраф и обещала улучшить взаимодействие своего рекламного сервиса с третьими сторонами.

Два года назад компания Google получила штраф в размере более четырёх миллиардов евро от Еврокомисии за нарушение антимонопольного законодательства. Европейский регулятор признал, что корпорация полностью монополизировала операционную систему Android в сфефе поисковиков и браузеров.