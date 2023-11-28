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Франция представила стратегию по защите биоразнообразия

Утки гуляют по Парижу во время локдауна, апрель 2020 года
Утки гуляют по Парижу во время локдауна, апрель 2020 года

Франция представила стратегию по защите биоразнообразия на своей территории к 2030 году. Об этом пишет Euractive.

"Сокращение биоразнообразия настолько сильно, быстро и широко распространено, что надвигается шестое вымирание", – отметила премьер-министр Франции Элизабет Борн, представившая стратегию. Она добавила, что его нужно быстро остановить и обратить тенденцию вспять.

По данным Межправительственной научно-политической платформы ООН по биоразнообразию и экосистемам (IPBES), в 2019 году около миллиона видов животных и растений находились под угрозой исчезновения, что ставит под угрозу существование человечества. Франция занимает шестое место в мире по количеству вымирающих видов.

Французская стратегия представлена как реализация соглашения, принятого в прошлом году на конференции ООН, о защите 30% земель и вод к 2030 году.

Согласно плану, Франция возьмёт под "надёжную защиту" 10% своих земель (примерно с 5% сегодня), 100% вод заморских территорий и ледников (с 60% сейчас), а также посадит пятьдесят тысяч километров живых изгородей и создаст пятьдесят тысяч гектаров водно-болотных угодий.

Кроме того, Франция будет бороться с мелиорацией, пластиковым загрязнением и подводным шумом, запретит импорт продукции, способствующей вырубке лесов на заморских территориях, сократит световое загрязнение и уменьшит воздействие пестицидов.

На реализацию этих мер уже в 2024 году Франция выделит "беспрецедентный" миллиард евро, что на 250 миллионов евро больше, чем в этом году.

В июле, когда были представлены наброски стратегии, Национальный комитет Франции по биоразнообразию раскритиковал её за "частичность и неполноту".

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