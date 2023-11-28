Франция представила стратегию по защите биоразнообразия на своей территории к 2030 году. Об этом пишет Euractive.

"Сокращение биоразнообразия настолько сильно, быстро и широко распространено, что надвигается шестое вымирание", – отметила премьер-министр Франции Элизабет Борн, представившая стратегию. Она добавила, что его нужно быстро остановить и обратить тенденцию вспять.

По данным Межправительственной научно-политической платформы ООН по биоразнообразию и экосистемам (IPBES), в 2019 году около миллиона видов животных и растений находились под угрозой исчезновения, что ставит под угрозу существование человечества. Франция занимает шестое место в мире по количеству вымирающих видов.

Французская стратегия представлена как реализация соглашения, принятого в прошлом году на конференции ООН, о защите 30% земель и вод к 2030 году.

Согласно плану, Франция возьмёт под "надёжную защиту" 10% своих земель (примерно с 5% сегодня), 100% вод заморских территорий и ледников (с 60% сейчас), а также посадит пятьдесят тысяч километров живых изгородей и создаст пятьдесят тысяч гектаров водно-болотных угодий.

Кроме того, Франция будет бороться с мелиорацией, пластиковым загрязнением и подводным шумом, запретит импорт продукции, способствующей вырубке лесов на заморских территориях, сократит световое загрязнение и уменьшит воздействие пестицидов.

На реализацию этих мер уже в 2024 году Франция выделит "беспрецедентный" миллиард евро, что на 250 миллионов евро больше, чем в этом году.

В июле, когда были представлены наброски стратегии, Национальный комитет Франции по биоразнообразию раскритиковал её за "частичность и неполноту".